fot. PressFocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Tottenham chce, aby Julian Nagelsmann był docelowym następcą Antonio Conte

Między stronami wciąż nie doszło do porozumienia

Koguty uważają, że niemiecki szkoleniowiec nie ma innych atrakcyjnych opcji

Nagelsmann skazany na Londyn?

Niespodziewane zwolnienie Juliana Nagelsmanna z Bayernu Monachium uruchomiło prawdziwą lawinę. Utalentowanego szkoleniowca na swoich listach życzeń momentalnie umieściły Chelsea, Paris Saint-Germain oraz Tottenham. Z biegiem czasu wydaje się, że na placu boju pozostały już tylko Koguty.

The Blues bardzo chcieli zakontraktować Niemca, lecz to on zrezygnował z dalszych rozmów. W konsekwencji nowym trenerem Chelsea najprawdopodobniej zostanie Mauricio Pochettino. Konkretnego planu nie mają także paryżanie, którzy ostatecznie mogą sensacyjnie postawić na Thiago Mottę.

Tottenham stale pozostaje w kontakcie i negocjuje warunki współpracy z Nagelsmannem. Obie strony są otwarte na możliwość wspólnego działania, natomiast do dogadania wciąż pozostają szczegóły. Niemiec nie spieszy się z decyzją, gdyż najpierw chce poznać nazwisko nowego dyrektora sportowego. Oczekuje również od angielskiego klubu dużej władzy w kwestii transferów.

Pomimo rozciągających się w czasie rozmów, Koguty pozostają spokojne i pewne swego. Są wręcz przekonane, że Nagelsmann nie posiada żadnych innych opcji i ostatecznie przystanie na ich propozycję.

