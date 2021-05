Tottenham nie zdoła pozyskać Mauricio Pochettino – donosi BBC Sport. Portal powołuje się w tej sprawie na słowa znanego dziennikarza z Francji, Guillema Balague’a.

Tottenham poszukuje nadal następcy zwolnionego w ubiegłym miesiącu Jose Mourinho.

Działacze angielskiego klubu chcieliby pozyskać Mauricio Pochettino, ale zdaniem eksperta BBC szanse na to są znikome.

Pochettino pracuje od stycznia 2021 roku z Paris Saint-Germain.

Media donoszą o tym, że Tottenham Hotspur skontaktował się z 49-letnim szkoleniowcem i wypytywał go o możliwy powrót do stolicy Anglii. Miałby tam nastąpić na stanowisku menedżera Jose Mourinho, z którym pożegnano się w ubiegłym miesiącu.

Pochettino pogodził się z Levym

Zdaniem Guillema Balague’a szanse na powrót Pochettino do Tottenhamu w 2021 roku są bliskie zera. – Ponowna praca w Anglii to cel tego szkoleniowca, ale Mauricio zaczął już przygotowania do nowego sezonu z Paris Saint-Germain. Francuzi nie mają zamiaru puszczać go do Anglii i są prawdę mówiąc zaskoczeni pojawiającymi się doniesieniami – wyjaśnił dziennikarz.

Choć od rozstania z Jose Mourinho minęło już dobrych kilka tygodni, Tottenham nie znalazł jeszcze nowego menedżera, który poprowadzi Spurs w przyszłym sezonie. Prezes Daniel Levy poważnie myślał do tej pory właśnie o Pochettino, z którym dobrze współpracowało mu się w przeszłości, zanim obie strony się poróżniły.

Pochettino, który był graczem PSG w latach 2001-2003, trafił do tego klubu w styczniu, gdy zastąpił Thomasa Tuchela. Ostatni sezon zakończył się niepowodzeniem. Paryżanie odpadli z Ligi Mistrzów i przegrali po batalii z Lille mistrzostwo Francji.

Czytaj także: Liverpool pozyskał stopera. Konate piłkarzem The Reds