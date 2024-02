fot. Imago / Paul Marriott Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Po tym, jak Juergen Klopp zapowiedział rozstanie z Liverpoolem po sezonie trwają poszukiwania nowego menedżera w klubie z Anfield Road

The Telegraph przekonuje, że Tottenham Hotspur nie martwi się o przyszłość Ange Postecoglou

Austarlijczyk jest podobno jednym z kandydatów na nowego menedżera The Reds

Tottenham spokojny o przyszłość Postecoglou

Tottenham Hotspur aktualnie plasuje się na czwartej pozycji w tabeli Premier League. Do pierwszego Liverpoolu zawodnicy The Spurs tracą siedem oczek. Tymczasem ostatnio nie brakuje doniesień na temat przyszłości Ange Postecoglou.

The Telegraph przekazał, że Australijczyk znajduje się na liście potencjalnych kandydatów na stanowisko menedżera Liverpoolu. Londyński klub jest jednak przekonany, że 58-letni trener nie zdecyduje się na przeprowadzkę do ekipy z Anfield Road, woląc rozwijać to, co już stworzył w stolicy Anglii.

Godne uwagi jest to, że czteroletnia umowa Postecoglou obejmuje wiele premii i podwyżkę wynagrodzenia w przypadku spełnienia określonych warunków. Szczegóły nie są znane, ale można się spodziewać, że zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów przyniesie trenerowi solidny zastrzyk gotówki.

Postecoglou jednak już wcześniej ujawnił, że jest fanem The Reds. Tottenham w każdym razie nie przejmuje się tym.