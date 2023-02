pressfocus Na zdjęciu: kontuzjowany Rodrigo Bentancur

Tottenham w ostatnim meczu z Leicester (1:4), stracił nie tylko komplet punktów. W spotkaniu tym poważnej kontuzji doznał Rodrigo Bentancur.

Od dłuższego czasu fanami Tottehamu targają skrajnie różne emocje. Londyńczycy potrafią dostarczyć kibicom mnóstwo radości, jak na przykład po zwycięstwie 1:0 z Manchesterem City. Koguty nie zawsze radzą sobie jednak tak dobrze przeciwko gigantom Premier League. Dowód to przegrane derby z Arsenalem. Podopieczni Antonio Conte potrafią zawieść także przeciwko drużynie z dolnej połowie tabeli, czyli Leicester City.

Pojedynek z drużyną Brendana Rodgersa był wyjątkowo przykry dla Tottenhamu. Koguty dały się pokonać 1:4. Nic nie zapowiadało jednak takiego obrotu spraw. Londyńczyków na prowadzenie wyprowadził Rodrigo Bentancur. Dla drużyny oraz Urugwajczyka, były to miłe złego początki. Gracze Antonio Conte stracili cztery gole, a także Bentancura. Pomocnik musiał opuścić boisko w 65. minucie. Powodem była kontuzja, która okazała się poważna.

Tottenham będzie musiał radzić sobie bez Bentancura do końca bieżącego sezonu, a nawet dłużej. Fabrizio Romano poinformował, że Urugwajczyk zerwał więzadło krzyżowe. Jego przerwa wyniesie od sześciu do siedmiu miesięcy. Tym samym Bentancur może ominąć nawet początek przyszłego sezonu. Pomocnik w tym sezonie strzelił sześć goli oraz zaliczył dwie asysty. Niewykluczone, że jego kontuzja sprawi iż Tottenham nie zakwalifikuje się do następnej edycji Ligi Mistrzów. Aktualnie londyńczycy do czołowej czwórki tracą dwa oczka.

