Kapitan reprezentacji wsparł Neymara po ostatnich słowach

Neymar niedawno zapowiedział, że nadchodzący mundial będzie dla niego ostatnim, bo zaczyna brakować mu mentalnej siły, koniecznej do piłki nożnej. Słowa wsparcia dla młodszego kolegi z reprezentacji Brazylii przekazał Thiago Silva, z którym Neymar występował również w Paris Saint-Germain.

Neymar zapowiedział, że nadchodzący mundial w Katarze będzie ostatnim w jego wykonaniu

Gracz PSG twierdzi, że zaczyna brakować mu mentalnej siły, koniecznej do gry w piłkę nożną

Publicznie do tych słów odniósł się kapitan reprezentacji Brazylii, Thiago Silva, który podkreślił, że rozumie położenie młodszego kolegi

Siva: nazywano mnie płaczkiem o słabej mentalności, a wiedziałem, że to kłamstwa

Słowa Neymara wywarły znaczny odzew w przestrzeni publicznej. Przypomnijmy, że napastnik Paris Saint-Germain wyznał, że nadchodzące mistrzostwa świata w Katarze będą ostatnimi w jego karierze. W momencie rozpoczęcia mundialu Brazylijczyk będzie miał 30 lat, więc z łatwością można sobie wyobrazić sytuację, w której mógłby być liderem Canarinhos również na kolejnym turnieju mistrzowskim. Zawodnik podkreślił jednak, że zaczyna brakować mu siły mentalnej, by grać w piłkę nożną. Na te słowa zareagował dobry znajomy Neymara, Thiago Silva.

– W reprezentacji narodowej przeszedłem przez bardzo podobne momenty [co Neymar – przyp. PP], zwłaszcza po mistrzostwach świata w 2014 roku. Nazywano mnie płaczkiem. Słabym, bardzo słabym mentalnie. To słowa, które bolą, bo wiesz, że nie jesteś taki, jak o tobie mówią. Mam nadzieję, że Neymar nie straci radości i nadal będzie tak szczęśliwy, jak do tej pory. To wyjątkowy dzieciak i gdy jest szczęśliwy i robi to, co kocha, zapewnia zwycięstwa – powiedział 37-latek reporterom. – Jeżeli potrzebujesz kogoś silnego po swojej stronie, wiedz, że zawsze tam będę. Moja rodzina cię kocha – dodał Silva na swoim Instagramie.

Środkowy obrońca Chelsea i Neymar występują razem w barwach narodowych od dziesięciu lat. Dodatkowo, przez trzy lata razem reprezentowali Paris Saint-Germain.

