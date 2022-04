fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag od 1 lipca tego roku zacznie nową misję. Holender przejmie stery nad Manchesterem United, zastępując w tej roli Ralfa Rangnicka. Doświadczony trener opowiedział ostatnio o swoich wyobrażeniach na grę Czerwonych Diabłów w kolejnym sezonie.

Erik ten Hag niedawno został przedstawiony jako przyszły menedżer Man Utd

Holender podzielił się ostatnio opinią na temat filozofii pracy, którą obierze w nowym miejscu pracy

52-latek ma przywrócić blask Czerwonych Diabłom

Ten Hag przedtawił plany związane ze współpracą z gwiazdami Man Utd

Erik ten Hag do końca trwającej kampanii poprowadzi Ajax, a już latem zacznie przygodę w Premier League. Holenderski trener z klubem z Old Trafford związał się kontraktem do 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

52-latek został ostatnio zapytany przez dziennikarzy, jak poradzi sobie z gwiazdami Man Utd. Ten Hag odpowiedział jednoznacznie, że nie chce zmieniać taktycznego podejścia, chcąc sprostać potrzebom napastnika Cristiano Ronaldo i innych ważnych piłkarzy Czerwonych Diabłów.

– Zawsze będę sobą. Nie zmienię swojego spojrzenia na coaching. Typ zawodników, którymi grasz, określa sposób, w jaki grasz, ale kontroluję ogólne wymagania i wyzwania, przed którymi stoją piłkarze – mówił przyszły menedżer Man Utd cytowany przez Goal.com.

– Decyduję, jakie zadanie ma zawodnik. Jeśli ktoś nie wykonuje swojej pracy, nie potrzebuję go. Bez względu na to, kim on jest. Nie pójdę w tej sprawie na kompromis. Stawiam wymagania dotyczące tego, jak chcę pracować. Jeśli te wymagania nie zostaną spełnione, nie będę pracował z piłkarzem – kontynuował ten Hag.

Man Utd plasuje się aktualnie na szóstej pozycji w tabeli Premier League. Czerwone Diabły legitymują się 54 punktami, tracąc cztery oczka do piątego Tottenhamu Hotspur.

Czytaj więcej: Premier League: Manchester pożegna się z marzeniami o LM?