fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Cody Gapo ostatecznie zdecydował się na transfer do Liverpoolu. ESPN podaje natomiast, że rozczarowany takim obrotem wydarzeń jest menedżer Man Utd. Jednocześnie sternicy Czerwonych Diabłów muszą wciąż szukać wzmocnień do ataku.

Cody Gakpo nie dołączył ostatecznie do Man Utd

Klub z Old Trafford musi rozglądać się zatem wciąż za wzmocnieniami w ofensywie

Angielska ekipa szuka następcy Cristiano Ronaldo

Man Utd w poszukiwaniu posiłków do ataku

Cody Gakpo zdecydował się na to, aby związać swoją przyszłość z Liverpoolem. Reprezentant Holandii przed tego typu ruchem długo łączony był z transferem do Man Utd. Okazuje się jednak, że Erik ten Hag nie był zaskoczony takim ruchem, bo znany trener i zawodnik należą do tej samej agencji menedżerskiej.

ESPN potwierdza natomiast wcześniejsze medialne wieści medialne, że klub z Old Trafford nie złożył oferty za Gakpo. Wykorzystali ten fakt działacze The Reds. Liverpool podobno przeznaczył z premiami na transakcje z udziałem Holendra nawet 50 milionów euro.

Gakpo strzelił 13 goli i zaliczył 17 asyst w 24 meczach trwającego sezonu w PSV. Na mundialu w Katarze zdobył natomiast trzy bramki w pięciu spotkaniach. 23-letni piłkarz to wychowanek PSV Eindhoven. Do pierwszego zespołu tej ekipy trafił w lipcu 2018 roku.

Man Utd plasuje się obecnie na piątej pozycji w tabeli Premier League. Angielska drużyna legitymuje się bilansem 29 oczek. Strzeliła w tej kampanii 23 gole, a straciła 20. W najbliższą sobotę zawodnicy Czerwonych Diabłów zagrają z Wolverhampton o godzinie 13:30.

