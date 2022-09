fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Man Utd w czwartek wieczorem zmierzy się w spotkaniu piątej kolejki Premier League z Leicester City. Przed tym starciem na temat Cristiano Ronaldo wypowiedział się menedżer Czerwonych Diabłów. Erik ten Hag dał do zrozumienia, że Portugalczyk jest szczęśliwy w klubie.

Man Utd po słabym starcie wygląda na to, że wskoczył na odpowiednie tory

Czerwone Diabły mają na swoim koncie dwa zwycięstwa z rzędu

Ekipa z Old Trafford powalczy na King Power Stadium o kolejny triumf

Ten Hag o Ronaldo. “Pasuje do każdego systemu”

Man Utd przystąpi do czwartkowej potyczki, chcąc odnieść trzecie z rzędu zwycięstwo. Ekipa Erika ten Haga ostatnio w pokonanym polu pozostawiała Liverpool (2:1) i Southampton (1:0). Team z Old Trafford z sześcioma punktami zajmuje aktualnie 12. miejsce.

Opiekun Man Utd opowiedział natomiast w rozmowie ze Sky Sports o przyszłości Cristiano Ronaldo. Holender dał do zrozumienia, że w ostatnim dniu okna transferowego zawodnik nie zmieni pracodawcy.

– Rozmawiałem z Cristiano kilka razy. Nadajemy na jednej fali. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że taki zawodnik jest w naszym zespole. Wspólnie chcemy odnieść sukces – przekonywał ten Hag.

– Od samego początku mówiliśmy, że planujemy wspólną przyszłość. Cieszymy się Ronaldo jest w Man Utd, a on cieszy się, że jest w tym klubie – kontynuował Holender.

– Ronaldo będzie pasował do naszej gry, bo… nawet nie muszę tłumaczyć. Jest świetnym zawodnikiem o wielkich umiejętnościach. Pasuje do każdego systemu. Nadajemy na tych samych falach, a on wie, jakie są wymagania – zakończył trener.

