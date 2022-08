fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Man Utd po nieudanym starcie nowego sezonu Premier League ma zamiar wrócić na zwycięski szlak w boju z Brentford. Przed tym starciem głos zabrał Erik ten Hag, dając do zrozumienia, że wciąż jest optymistą w kontekście kolejnych spotkań Czerwonych Diabłów.

Man Utd zaliczył wpadkę w pierwszym meczu nowej kampanii Premier League

Erik ten Hag zapowiedział w trakcie ostatniego spotkania z mediami, że przywróci ekipę z Old Trafford na szczyt

Holender mimo nieudanego startu nowego sezonu, wciąż jest bardzo pewny siebie

Ten Hag pewny sukcesu w Man Utd

Man Utd zmierzy się z Brentford na wyjeździe. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18:30. O ile drużyna z Old Trafford poniosła porażkę w pierwszym starciu nowej kampanii, to nieco lepiej wygląda sytuacja z byłą ekipą Christiana Eriksena, która zaliczyła remis. W każdym razie opiekun Czerwonych Diabłów zachowuje spokój po pierwszym meczu.

– Nie mogę prosić fanów o cierpliwość – mam nadzieję, że będą ja mieć – ponieważ chcą zobaczyć zwycięską drużynę i dlatego tu jestem, ale muszę ją stworzyć, a to wymaga czasu – mówił Erik ten Hag w trakcie konferencji prasowej cytowanej przez RMC sport.

– Wiemy, że nie wszystko było tak, jak chcieliśmy. Wszystko zaczyna się od wyniku. To jednak normalne na początku sezonu – kontynuował Holender.

Opiekun Czerwonych Diabłów dał też do zrozumienia, że w drużynie wciąż brakuje dwóch zawodników. Jednego w środku pola i jednego do ataku, co sprawia, że jeszcze są możliwe transfery w Man Utd. – Musimy podejmować szybkie decyzje. Chociaż wiadomo, że w tego typu sprawach potrzebny jest czas – powiedział ten Hag.

Menedżer angielskiej ekipy jest jednocześnie pewny swoich umiejętności. – Jestem przekonany, że uda mi się przywrócić czasy świetności na Old Trafford. Minęło 10 lat od ostatniego triumfu Man Utd w lidze, więc najwyższa pora, aby odzyskać mistrzowski tytuł. Aby to się jednak udało, to potrzebna jest praca, dobra strategia i odpowiedni ludzie, czyli to, co mamy – mówił ten Hag.

