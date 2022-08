Brentford – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (13.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Brentford – Man Utd: typy, kursy zapowiedź. Manchester United miał rozpocząć nowy, wielki rozdział w historii pod wodzą nowego menedżera Erika ten Haga, tymczasem skończyło się na zawstydzającej porażce w 1. kolejce Premier League z Brighton. Kolejna, ewentualna strata punktów z dużo niżej notowanym rywalem przez Czerwone Diabły tuż na początku kampanii z pewnością będzie sporą sensacją. Początek spotkania o godzinie 18:30.

Gtech Community Stadium Premier League Brentford Manchester United 3.85 3.60 2.02 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2022 11:03 .

Brentford – Manchester United, typy i przewidywania

Brentford pokazał znakomitą wolę walki w pierwszej kolejce Premier League. Pszczoły przegrywały już 0:2 w meczu z Leicester, ale ostatecznie udało im się doprowadzić do remisu. Sezon Manchesteru United pod wodzą Erika ten Haga rozpoczął się fatalnie, przegrywając z Brighton 1:2. United przegrali również ostatnie sześć wyjazdowych meczów ligowych, co nie wróży dobrze drużynie z Old Trafford, z kolei Brentford przegrał tylko jeden z ostatnich pięciu meczów u siebie. Holender nie był zadowolony z występu swoich podopiecznych w poprzednim meczu i chociaż są stawiani w roli faworytów to naszym zdaniem obie drużyny podzielą się punktami. Nasz typ: remis – TAK.

Brentford – Manchester United, sytuacja kadrowa

Ethan Pinnock, Kristoffer Ajer i Sergi Canos nie pomogą Brentford w sobotnim spotkaniu z Manchesterem United. Media przewidują, że w pierwszym składzie może tym razem wystąpić Dasilvia, który w ostatnim spotkaniu z Leicester wszedł z ławki rezerwowych i w ostatnich minutach zapewnił Pszczołom remis. W sobotę może zadebiutować również Damsgaard, który w tym tygodniu trafił do Brentford z Sampdorii, jednak raczej nie zobaczymy go w wyjściowym składzie.

Erik ten Hag wierzy, że Martial będzie do jego dyspozycji w tym spotkaniu. Media spodziewają się z kolei, że Cristiano Ronaldo kolejny mecz rozpocznie na ławce rezerwowych, natomiast Christian Eriksen będzie mógł się zaprezentować na tle swojej byłej drużyny.

Brentford – Manchester United, ostatnie wyniki

Brentford zremisował pierwsze spotkanie w nowym sezonie 2:2 z Leicester City. Wcześniej mecze sparingowe były dobre w wykonaniu Pszczół, które wygrały między innymi Betisem Sewilla, Arsenalem i Brighton, co pokazuje, że są w dobrej formie.

Manchester United świetnie rozpoczął okres przygotowawczy od zwycięstw w meczach sparingowych z Liverpoolem czy Crystal Palace. Później jednak przyszły remisy z Aston Villą i Ray Vallecano oraz porażka z Atletico Madryt. Czerwone Diabły fatalnie również rozpoczęły sezon od porażki z Brighton.

Brentford – Manchester United, historia

W ostatnim sezonie Manchester United dwukrotnie wygrał rywalizację z Brentford. Na wyjeździe Czerwone Diabły zwyciężyły 3:1, z kolei przed własną publicznością triumfowali 3:0.

Brentford – Manchester United, typy bukmacherskie

Bukmacherzy uznali Manchester United za faworyta w starciu ze Brentford, a kursy na zwycięstwo United oscylują wokół 2,00. Wysokie kursy są oferowane natomiast na zwycięstwo Brentford i wynoszą one nawet 3,85. Niedużo mniejszy kurs jest oferowany na remis i waha on się w przedziale 3,45 – 3,60.

Brentford – Manchester United, przewidywane składy

Brentford: Raya, Henry, Mee, Janson, Hickey, Jenelt, Norgaard, Dasilva, Mbuemo, Toney, Wissa

Manchester United: Gea, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, McTominay, Fred, Fernandes, Sancho, Martial, Eriksen

Brentford – Manchester United, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie drugiej kolejki Premier League Brentford – Manchester United będzie można obejrzeć jedynie za pomocą platformy streamingowej Viaplay. Dostęp do meczów Premier League mają również abonenci CANAL+, dzięki zawartej współpracy obu nadawców.

