Erik ten Hag

Manchester United przegrał 1:2 z Brighton. Pierwszy raz angielskiego giganta poprowadził Erik ten Hag, który zabrał głos po meczu.

Złe oblicze zaprezentował Manchester United na inaugurację Premier League

Erik ten Hag i spółka ulegli Brighton 1:2

Holender wyjaśnił dlaczego nie udało się wygrać

Manchester United ma wiele do poprawy

Erik ten Hag porzucił Ajax, aby Manchester United znów był postrachem dla rywali w Anglii oraz na świecie. Tymczasem Czerwone Diabły dostarczyły fanom kolejne powody do krytyki. Tym razem wywołanej porażką 1:2 na Old Trafford z Brighton. Holenderski trener wymienił, które elementy nie zafunkcjonowały należycie.

– Po pierwsze jestem rozczarowany, to oczywiste. Musimy wyciągnąć wnioski. Powinniśmy grać lepiej z piłką przy nodze. Popełniliśmy zbyt dużo łatwych błędów. Nie mieliśmy odpowiedniej organizacji bez piłki przy nodze. Gdyby było inaczej, to bramki dla Brighton by nie padły – twierdzi szkoleniowiec Manchesteru United. Według niego, rywal strzelił gole zbyt łatwo.

– Brighton to przyzwoity i dobry zespół. Patrzę natomiast na swoją drużynę i moim zdaniem powinniśmy wykonać nasze zadanie lepiej. Daliśmy sobie wbić dwa łatwe gole. Gdybyśmy grali lepiej piłką i podejmowali lepsze decyzje, to moglibyśmy zdominować to spotkanie – ocenił Erik ten Hag. Holender jest świadomy tego, jak dużo ma do zrobienia z zespołem.

– Byłem świadomy tego, jaką pracę trzeba wykonać i ten mecz tego nie zmienił. To ogromna praca do wykonania. Trzeba ciężko pracować, przeanalizować mecz, wyciągnąć wnioski i ruszyć do przodu – rzekł opiekun Manchesteru United, którego poproszono o komentarz dotyczący Cristiano Ronadlo (wszedł w drugiej połowie). – Ten mecz mu pomoże w podniesieniu poziomu kondycyjnego. Będziemy ciężko pracować, ale nie tylko z Cristiano. Cały zespół musi ciężko pracować. Cristiano musi natomiast poprawić swoją formą fizyczną – stwierdził Holender.

