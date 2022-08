Pressfocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag miał nieudany debiut w Premier League. Jego Manchester United musiał niespodziewanie uznać wyższość Brighton (1:2).

Erik ten Hag nie zdziałał cudów w nowym klubie

Manchester United zaliczył falstart w Premier League

Old Trafford z kompletem punktów opuściło Brighton, które wygrało 2:1

Role się odwróciły

Manchester United w ostatnim sezonie sprawił, że kibice tego klubu często cierpieli oglądając mecze w wykonaniu swoich ulubieńców. Na Old Trafford postanowili temu zaradzić, więc zatrudniono słynącego z ofensywnego futbolu Erika ten Haga. Drużynę holenderskiego szkoleniowca chciał zatrzymać Graham Potter. Anglik mógł na to liczyć, ponieważ w minionym sezonie jego Brighton rozbiło Czerwone Diabły na własnym stadionie 4:0.

Aktywnie niedzielny mecz postanowił rozpocząć Manchester United, który dążył do przejęcia inicjatywy i narzucenie swoich warunków. Nie było to łatwe, ponieważ Brighton było dobrze przygotowane do spotkania. Wiedziało kiedy i jak przeszkodzić przeciwnikowi. To sprawiło, że po kilkunastu minutach entuzjazm gospodarzy zaczął spadać. Z kolei Mewy naciskały coraz bardziej. Taka postawa dała im pierwszego gola po pół godziny gry. Futbolówkę w okolicy koła środkowego stracił Scott McTominay, a przyjezdni przechwycili ją i uruchomili kontratak. W decydującej fazie Leandro Trossard podał do Danny’ego Welbecka, a ten zagrał w szesnastkę, gdzie niepilnowany Pascal Gross trafił do siatki.

Manchester United zawiódł

Po zmianie stron role się odwróciły i to Manchester United przez większość meczu okupował szesnastkę Brighton. Trudno było o inny scenariusz, ponieważ Czerwone Diabły przegrywały różnicą dwóch trafień. Nie dało się jednak odnieść wrażenia, że poczynania gospodarzy zmierzają do celu. Broniący dostępu do bramki Mew Robert Sanchez, drugą odsłonę meczu skończył z trzema interwencjami. Hiszpan skapitulował w 68. minucie, ale pokonał do jego kolega z drużyny. Uczynił to Alexis Mac Allister, który przeszkodził Sanchezowi w udanej interwencji i zdobył bramkę samobójczą. Nie zobaczyliśmy już więcej goli na Old Trafford, chociaż w drugiej połowie na boisko wszedł Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zaliczył bezbarwny występ i jego zespół przegrał 1:2.