Manchester United włączy się do walki o Goncalo Inacio

21-letni Portugalczyk latem może opuścić Sporting

Klub oczekuje za niego około 35 milionów euro

Manchester United rusza po utalentowanego obrońcę

Priorytetem dla Manchesteru United na lato jest ściągnięcie nowego napastnika, ale władze nie zapominają również o wzmocnieniu defensywy. Wszystko wskazuje na to, że po sezonie szeregi Czerwonych Diabłów opuści Harry Maguire. Pomimo, że Anglik w ostatnich miesiącach niezbyt często pojawiał się na boisku, w jego miejsce do zespołu powinien trafić ktoś nowy.

Na celowniku Manchesteru United od dawna pozostawał Goncalo Inacio. Przedstawiciele klubu z Old Trafford śledzili jego ostatni występ z Arsenalem w Lidze Europy. 21-letni Portugalczyk zaimponował na tyle, że Czerwone Diabły zadeklarowały gotowość do włączenia się do walki o pozyskanie go do siebie. Wcześniej mówiło się o zainteresowaniu Liverpoolu i Tottenhamu.

Sporting ma nadzieję, że zarobi na swoim defensorze spore pieniądze. Portugalczycy oczekują minimum 35 milionów euro. Manchester United nie ma już wątpliwości, że Inacio jest warty tej kwoty i być może niebawem złoży ofertę.

