Telegram z Wysp: Tuchel ogłasza – no Harry, no party

Trzy trafienia na Elland Road i Molineux? Nic nadzwyczajnego. Cztery gole na Villa Park? Przemilczmy, nie warto o tym pisać. Dziewięć bramek na Old Trafford? Było, minęło, idziemy dalej. Zamiast tego poświęcimy cały artykuł jednemu, jedynemu uderzeniu, które zatrzepotało w siatce Tottenhamu. Tak, dzisiaj będzie o wykorzystanym przez Jorginho rzucie karnym.

No może niekoniecznie skoncentrujemy się na technice wykonywania jedenastek przez reprezentanta Włoch. Jednak z zestawu przynajmniej czterech emocjonujących spotkań wybierami to, w którym padła tylko jedna bramka. Na przedmeczowej konferencji prasowej Thomas Tuchel przyznał, że absencja Harry’ego Kane’a to sytuacja, która “cieszy” każdego rywala Spurs:

Zawsze jest łatwiej, jeśli Kane nie gra, to oczywiste. Harry jest jednym z najlepszych napastników na świecie, wzorową dziewiątką, piłkarze, o którym marzy każdy trener i drużyna.

Szkoleniowiec Chelsea nie odkrył Ameryki. Nie odkrył nawet Londynu – Tottenham bez jednej ze swoich gwiazd prezentuje się zauważalnie gorzej. Kontuzja reprezentanta Anglii spadła na Koguty jak grom z jasnego nieba, jak lis, który w nocy zakrada się do kurnika i brutalnie morduje zamieszkałe tam ptactwo. Mogliśmy się spodziewać, że Spurs bez Kane’a będzie innym zespołem. Son stracił swojego najlepszego partnera i to na barki Koreańczyka spadła odpowiedzialność za napędzanie akcji ofensywnych.

Jose Mourinho on Harry Kane:



"He is injured in both ankles. Very sore and very painful. He just couldn't, it was difficult for him"#TOTLIV #FPL pic.twitter.com/7xo3KW2ia2 — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) January 28, 2021

The Special One popadł w przeciętność

O ile jeszcze drugą połowę meczu z Liverpoolem, już bez dwukrotnego króla strzelców Premier League, moglibyśmy nazwać wypadkiem przy pracy, o tyle boiskowa prezencja Spurs w starciach z Brighton i The Blues to oznaka absolutnej ignorancji Jose Mourinho. Portugalczyk to weteran angielskich stadionów, specjalista od psychologicznych zagrywek i trener, od którego powinniśmy wymagać naprawdę wiele. Tymczasem The Special One po raz kolejny posłużył się the special one schematem rozegrania piłki, który nie miał prawa poprawnie funkcjonować bez jednego z dwóch najważniejszych elementów. Nie musimy się nawet umawiać, Carlos Vinicius jeszcze przez długi czas nie zdołała zastąpić Kane’a. Mimo tego Jose nie zmienia nic i forsuje ten sam sposób wyprowadzania ataków. Każdy, kto śledzi angielską ekstraklasę, potrafiłby ustawić swój zespół przeciwko tak przewidywalnemu Tottenhamowi.

Najgorsze rzeczy do oglądania:



– Ostatni sezon Gry o Tron

– Tottenham Jose Mourinho

– Śląsk Wrocław — Konrad Marzec (@konmar92) February 1, 2021

Tuchel właściwie nie musiał reagować. Skoro Brighton bez problemu poradziło sobie ze Spurs, tym bardziej powinna zrobić to Chelsea. Najprawdopodobniej gdyby The Blues wyszli na to spotkanie bez trenera, a taktykę ustalał Thiago Silva, też by wygrali. Wszystko zależałoby wyłącznie od skuteczności pierwszej linii. A ta, niezależnie od personalnego zestawienia atakujących, ciągle jest największą bolączką klubu ze Stamford Bridge. Możemy zachwycać się cudownym sposobem rozgrywania piłki, umiejętnym przejściem z fazy obrony do ataku, wysokim i ambitnym pressingiem, jednak to wszystko schodzi na drugi plan, gdy Timo Werner po raz kolejny marnuje wyborną okazję.

Na przedmeczowej konferencji Tuchel wspominał, że muszą stworzyć byłemu napastnikowi Lipska wręcz domowe warunki. Werner nagle nie stracił 90% swoich umiejętności. Nie trudno zauważyć, że w jego przypadku nie chodzi o kwestie sportowe, ale mentalne. Być może Frank Lampard nie potrafił dotrzeć od umysłu młodego Niemca. Mam nadzieję, że Tuchel, jako rodak Wernera, szybciej znajdzie z nim porozumienie.

Synek Lamparda, adoptowany przez Tuchela

W starciu z Tottenhamem najjaśniej błyszczał diament Masona Mounta. Piłkarz, który nazywany jest dzieckiem Lamparda, znalazł uznanie także w oczach nowego szkoleniowca. Co najważniejsze, Tuchel wie, jak wykorzystać potencjał wychowanka The Blues, a ten odpłaca mu się fantastyczną grą. To nie Werner ani Havertz są aktualnie największymi gwiazdami sześciokrotnego mistrza Anglii. Tę rolę, a także funkcję lidera przejął Mount, który momentami ciągnie za uszy całą ofensywę Chelsea. Jeżeli masz problem, dzwoń do Masona. Momentami to nie Werner, a jego trza lata młodszy kolega, grał jako dziewiątka. Oczywiście na dłuższą metę Mount nie jest odpowiednim rozwiązaniem na tę pozycję, jednak jego wszechstronność wzbudza podziw.

Four players have created 50+ chances in the Premier League this season:



✓ Jack Grealish

✓ Bruno Fernandes

✓ Kevin De Bruyne

✓ Mason Mount 🆕



MM hits a half-century. pic.twitter.com/q7vcXKituU — Squawka Football (@Squawka) January 31, 2021

Oprócz sześciokrotnego reprezentanta Anglii, na wyróżnienie zasługuje profesorska gra Thiago Silvy, współpraca na linii Kovacić-Jorginho i niezwykle ambitna postawa młodych gniewnych, czyli Calluma Hudsona-Odoia i Reece’a Jamesa. Chelsea z Tuchelem u steru ma szansę na naprawdę wielkie rzeczy. The Blues zerwali z cynizmem Mourinho i nieporadnością Lamparda. Nowy szkoleniowiec wziął najlepsze cechy wszystkich poprzednich trenerów, umiejętnie je połączył i otrzymaną miksturą regularnie poi swoich zawodników. Efekt działania jest natychmiastowy.

Wydarzenie kolejki: jeden celny strzał Liverpoolu

Jurgen Klopp nie miał żadnego wyjścia. Musiał przyznać, że rywale zasłużyli na zwycięstwo. Bo jak wygrać, gdy w ciągu 90 minut oddaje się tylko jeden celny strzał? Owszem, można bezbramkowo zremisować, jednak po drugiej stronie musi stać tak samo nieporadna drużyna. A podopieczni Grahama Pottera tego dnia stworzyli więcej okazji niż The Reds i aż trzykrotnie zmusili Alissona do interwencji. I raz trafili do siatki, nie zapominajmy o golu Stevena Alzate. Jeszcze nie tak dawno zastanawialiśmy się, czemu mistrzowie nie zamieniają sytuacji na zdobycze bramkowe. Piłkarze z Anfield zaliczyli serię pięciu kolejnych spotkań, w których, mimo tradycyjnej kreatywności pierwszej linii, tylko trzykrotnie wpisywali się na listę strzelców. Teraz zabrakło kreatywności, porozumienia, dosłownie wszystkiego. Liverpool przegrał na własne życzenie. I to powinno martwić niemieckiego szkoleniowca.

1984 – Liverpool have failed to score in three consecutive home league games for the first time since October 1984, with the Reds’ goalless run at Anfield currently standing at 348 minutes. Bereft. pic.twitter.com/10UTHWSqfa — OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2021

Bohater nieoczywisty: Luke Shaw

Jeden z największych i najbardziej niespełnionych talentów angielskiej piłki w końcu wrócił na odpowiedni dla swoich umiejętności poziom. Fenomenalne połowa meczu przeciwko Southampton to kolejny dowód na wielkie odrodzenie Luke’a Shawa. Dwie asysty 25-latka to najbardziej widoczny efekt ciężkiej pracy, jaką były reprezentant Anglii wykonuje na treningach i podczas boiskowej rywalizacji. Czy lewonożny zawodnik ma szansę na powrót do kadry Synów Albionu? Gareth Soutghate z pewnością bacznie obserwuje wyczyny wychowanka Świętych. Z kolei Denis Irwin twierdzi, że Shaw to aktualnie najlepszy lewy obrońca w Premier League. Czy legenda United ma rację? Jest to możliwe.

Luke Shaw has created 1.35 chances from open play p90 in the Premier League this season, more than:



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Robertson [1.33]

🇫🇷 Digne [1.30]

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Tierney [1.24]

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 James [1.29]

🇪🇸 Bellerín [0.93]

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Alexander-Arnold [0.91]

🇪🇸 Reguilón [0.76]

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chilwell [0.63]



Elite. 👏👏👏 pic.twitter.com/fay8XNwlnl — Statman Dave (@StatmanDave) February 3, 2021

Rozczarowanie kolejki: David Luiz i Bernd Leno

Do trzeciej minuty doliczonego czasu pierwszej połowy Brazylijczyk grał niczym profesor. Kapitalnie wyprowadzał piłkę, świetnie się ustawiał. Tuż przed gwizdkiem kończącym premierową odsłonę meczu zgubił krycie, siebie i pogrążył Arsenal. Możemy zastanawiać się nad słusznością czerwonej kartki dla Luiza, jednak jedno jest pewne: to nie sędzia, a brak koncentracji doświadczonego obrońcy doprowadził do ogromnej katastrofy. Cześć i honor odesłanemu do szatni koledze postanowił oddać Bernd Leno, który w 72. minucie zagrał piłkę ręką poza polem karnym. Interwencja Niemca to czysty absurd. Nikt nie wie, co chciał zrobić i dlaczego to zrobił. W dziewiątkę odrobienie strat jest po prostu niemożliwe. Zwłaszcza gdy między słupkami stoi Runarsson, który nie posiada umiejętności celnego podawania futbolówki.