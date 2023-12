IMAGO / Joshua Smith / Uk Sports Pics Ltd Na zdjęciu: Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu nie będzie do dyspozycji Mikela Artety w najbliższym czasie

Japoński obrońca doznał kontuzji łydki

Absencja 25-latka może potrwać do czterech tygodni

Takehiro Tomiyasu wypada z gry

We wtorkowy wieczór Arsenal w dramatycznych okolicznościach pokonał Luton Town (4:3). W tym spotkaniu Mikela Arteta nie mógł skorzystać z Takehiro Tomiyasu. Okazało się, że reprezentant Japonii nabawił się kontuzji łydki w trakcie poprzedniego meczu z Wolverhampton Wanderers.

Szkoleniowiec przekazał, że obrońca “Kanonierów” przeszedł już szereg badań. Wykazały one, że przerwa 25-latka może potrwać 3-4 tygodnie. Oznacza to, że w tym roku kalendarzowym Takehiro Tomiyasu nie wybiegnie już na boisku w koszulce “The Gunners”.

Japończyk w ostatnim czasie był łączony z przeprowadzką do Bayernu Monachium. Transfer do Bundesligi wydaje się mało prawdopodobny, bowiem Mikel Arteta za wszelką cenę chce zatrzymać go w Londynie. Arsenal w najbliższym czasie planuje rozpocząć rozmowy z zawodnikiem dotyczące kontraktu.

