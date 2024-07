Klopp kończy trenerską karierę! “Na dzisiaj to tyle”

"Na dzisiaj to tyle z mojej strony jako trenera" - powiedział Jurgen Klopp podczas Międzynarodowym Kongresie Trenerów cytowany przez "Transfer News Live". Niemiec wraz z końcem czerwca odszedł z Liverpoolu, ale na brak zainteresowania nie może narzekać.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Jurgen Klopp mówi dość. “To tyle z mojej strony”

Jurgen Klopp wraz z końcem minionego sezonu pożegnał się z Liverpoolem. Niemiecki szkoleniowiec prowadził The Reds od 2015 roku i w tym czasie na ławce zespołu z Premier League zasiadał niespełna 500 razy, tym samym zapisując się na dobre w historii tego klubu oraz całej piłki nożnej. W sumie w futbolu wygrał on praktycznie wszystko, co można było wygrać.

Nie może więc dziwić, że wraz z zakończeniem swojej misji w Liverpoolu, Klopp otrzymał wiele propozycji przejęcia innych czołowych zespołów w Europie, ale i reprezentacji. Intensywnie spekulowano o kadrze Anglii oraz Niemiec. Teraz okazuje się, że koniec czerwca 2024 roku to być może jego ostatni okres w zawodowej karierze.

Jak powiedział bowiem sam zainteresowany, na dzisiaj nie szuka on nowej pracy. Na dzisiaj to tyle z mojej strony jako trenera. Nie odszedłem pod wpływem kaprysu, ale była to ogólna decyzja. Zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądać za kilka miesięcy – powiedział Jurgen Klopp na Międzynarodowym Kongresie Trenerów cytowany przez “Transfer News Live” na platformie X.

Przed podjęciem pracy w Anglii, Klopp prowadził przez kilka sezonów Borussię Dortmund. Był też szkoleniowcem FSV Mainz. Z pewnością brak 57-letniego trenera w świecie futbolu byłby dla niego dużą stratą.

