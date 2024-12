Stolarczyk z niepewną interwencją z Manchesterem City. Polak skapitulował [WIDEO]

Associated Press / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Stolarczyk i Savinho

Jakub Stolarczyk nie zatrzymał uderzenia Savinho

Jakub Stolarczyk zadebiutował w Premier League w czwartkowym spotkaniu Leicester City z Liverpoolem (1:3) na Anfield Road. Mimo że Polak wpuścił trzy gole, jego postawa na boisku została doceniona, a on sam chwalony za spokój i refleks w trudnych momentach. Ruud van Nistelrooy ponownie postawił na 24-latka w niedzielnej potyczce z Manchesterem City na King Power Stadium w ramach 19. kolejki.

WIDEO: Niepewna interwencja Jakuba Stolarczyka i Manchester City wychodzi na prowadzenie

W 7. minucie Erling Haaland otrzymał precyzyjne podanie w polu karnym, ale Jakub Stolarczyk popisał się kapitalną interwencją, broniąc groźny strzał Norwega. W 21. minucie wynik meczu otworzył Savinho, który dobił uderzenie Phila Fodena. Polski bramkarz niepewnie odbił piłkę, co pozwoliło Brazylijczykowi na skuteczne wykończenie akcji. Dla 20-latka było to premierowe trafienie w barwach The Citizens w Premier League.

Dla Stolarczyka był to 11 występ w barwach Leicester City i sześć razy zachował czyste konto. Do tej pory otrzymywał okazje na zaprezentowanie swoich umiejętności w rozgrywkach Pucharu Anglii oraz Pucharu Ligi Angielskiej. Jego kontrakt z Lisami obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Leicester walczy o utrzymanie w Premier League i zajmuje 18. lokatę z dorobkiem 14 punktów.