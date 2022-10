Źródło: The Telegraph

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Steven Gerrard wkracza w kluczowy tydzień, który może zaważyć o jego przyszłości na ławce trenerskiej. Aston Villa chce zatrudnić Mauricio Pochettino, przebywającego na bezrobociu po rozstaniu z Paris Saint-Germain.

Aston Villa notuje słabe wyniki i zajmuje dopiero 16. miejsce w Premier League

Dla Stevena Gerrarda najbliższy tydzień okaże się kluczowy

“The Villans” chcą przekonać Mauricio Pochettino

Pochettino bliski powrotu do Premier League

Po rozstaniu z Paris Saint-Germain nazwisko Mauricio Pochettino co jakiś czas przewija się w kontekście zatrudnienia w klubach z czołowych europejskich lig. Niedawno mówiono o jego ewentualnej pracy w Nicei, a także rozważano go jako następcę Thomasa Tuchela w Chelsea. Finalnie Argentyńczyk w dalszym ciągu przebywa na trenerskim bezrobociu, choć w niedalekiej przyszłości może się to zmienić.

Czarne chmury zebrały się bowiem nad głową Stevena Gerrarda. Aston Villa gra zdecydowanie poniżej oczekiwań i zajmuje dopiero 16. miejsce w Premier League. “The Telegraph” przekonuje, że najbliższy tydzień będzie kluczowy dla jego przyszłości na ławce trenerskiej. Niewykluczone, że na stanowisku nie utrzymają go również ewentualne zwycięstwa z Fulham oraz Brentford. Włodarze Aston Villi stawiają sobie za główny cel nakłonienie Mauricio Pochettino do podjęcia pracy na Villa Park.

Bez wątpienia byłby to bardzo ambitny ruch, bowiem Argentyńczyk kojarzony jest głównie z prowadzeniem czołowych europejskich zespołów. W obozie “The Villans” wiara w osiągnięcie sukcesów jest natomiast ogromna, dlatego osoba Pochettino jest wręcz wymagana.

Nie byłoby to pierwsze zetknięcie Argentyńczyka z Premier League. W latach 2014-2019 pracował on w Tottenhamie, a wcześniej budował swoją pozycję na rynku trenerskim w Southampton.

Zobacz również: Brazylijski napastnik nie opuści mundialu