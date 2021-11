Sterling zdecydowany na transfer do Barcelony

Pressfocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Pomocnik Manchesteru City Raheem Sterling jest zainteresowany transferem do Barcelony podczas zimowego okienka transferowego – poinformował kataloński Sport.

Sterling chce odejść do Barcelony

Pep Guardiola nie zamierza zatrzymywać gracza w klubie wbrew jego woli

Anglik nie może się doczekać współpracy z Xavim

Sterling nie może doczekać się transferu do Barcelony

Angielskie źródła informowały ostatnio, że City nie będzie zainteresowane sprzedażą swojego skrzydłowego do ekipy z Camp Nou. Wiele wskazuje jednak na to, że Pep Guardiola nie będzie chciał wbrew woli zawodnika, próbować zatrzymać go w swojej drużynie.

Kontrakt Sterlinga z The Citizens wygasa za mniej niż 18 miesięcy. Anglik jest skłonny na przenosiny do innej ligi i w ostatnim czasie miał rozmawiać z Pepem Guardiolą, aby ten pozwolił mu odejść do Barcelony.

Pomysł dołączenia do Barcy bardzo spodobał się Sterlingowi, a pojawienie się w klubie Xaviego spowodowało, że ta oferta stała się dla niego jeszcze bardziej atrakcyjna.

Raheem Sterling w bieżącym sezonie Premier League w 10 spotkaniach zdobył dwie bramki.

