PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Raheem Sterling skomentował swój transfer do Chelsea. Anglik przyznał, że decyzja o opuszczeniu City nie przyszła mu łatwo, ale na Etihad Stadium czuł pewne ograniczenia, dlatego chciał poszukać wyzwań w nowym klubie.

Sterling tego lata przeniósł się z City do Chelsea za niecałe 50 mln funtów

Anglik opowiedział, co skłoniło go do tego ruchu

Napastnik przekonuje, że przenosiny do Londynu to najlepszy wybór, jakiego mógł dokonać

Sterling chciał więcej grać

Raheem Sterling ujawnił, że jego transfer za blisko 50 milionów funtów do Chelsea, był związany z niezapewnieniem mu przez Manchester City odpowiedniej liczby minut na boisku.

– Uważam, że mój czas na boisku w zespole Manchesteru City był w pewien sposób ograniczony z różnych powodów. Nie mogłem sobie na to pozwolić. Chciałem nadal grać na najwyższym poziomie podejmując nowe wyzwanie. W moim odczuciu dołączenie do Chelsea to najlepszy wybór, jakiego mogłem dokonać w tym momencie. To była opcja dostosowana do moich osobistych celów, a także mojej rodziny i kierunku, w którym zmierza klub. Oczywiście, nigdy nie zapomnę tego, co przeżyłem i osiągnąłem w City – powiedział Sterling.

Sterling urodził się na Jamajce, ale wychował w Londynie, zanim wyrobił sobie nazwisko i rozpoczął karierę na najwyższym poziomie, najpierw w Liverpoolu, a potem w City.

Napastnik wraca do Londynu z czterema tytułami Premier League na swoim koncie, a nowi właściciele Chelsea, Todd Boehly i Clearlake Capital, uważali go za swój główny cel na początku lata.

Zobacz również: United ze spokojem patrzy na ewentualny transfer de Jonga do Chelsea