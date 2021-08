– Manchester City powinien pozyskać Harry’ego Kane’a, a nie Jacka Grealisha. Tottenham musi być gotowy na odejście Kane’a i na to, że nie znajdzie nikogo podobnej klasy na jego miejsce. Przecież nie namówią Lewandowskiego – mówi dla Goal.pl John Barnes. Były piłkarz Liverpoolu oraz 79-krotny reprezentant Anglii w latach 1983-1995 porozmawiał z nami z okazji startu nowego sezonu Premier League.

John Barnes mówi o kluczowych sprawach przed rozpoczęciem nowego sezonu

Jego zdaniem kupno Romelu Lukaku przez Chelsea jest świetnym ruchem, ale niewystarczającym, by siła The Blues jako zespołu była wyższa od Citizens

Jednocześnie były reprezentant Anglii nie do końca rozumie zakup Jacka Grealisha przez Man City, nawet jeśli docenia klasę swojego rodaka

John Barnes… o Liverpoolu i braku wzmocnień tego klubu

Liverpool dokonał dwóch dużych transferów w zeszłym sezonie sprowadzając Thiago i Diogo Jotę, robiąc to w czasie, kiedy konkurencja się nie wzmacniała. Teraz na Anfield nie inwestowano w nowych graczy, a inne kluby wręcz przeciwnie, ale po powrocie Virgila Van Dijka i Joe Gomeza oraz dodaniu Ibrahimy Konate, Liverpool nie będzie miał problemów z rzuceniem wyzwania Manchesterowi City czy Chelsea. Wszyscy ci powracający, zdrowi gracze będą jak nowe transfery dla Liverpoolu. Klub odzyska swój kręgosłup, bez którego w zeszłym roku nie mogli pokazać, do czego są zdolni.

… o niepotrzebnym zmienniku dla Roberto Firmino

Liverpool nie potrzebuje kolejnej dziewiątki, aby konkurować z Firmino lub reagować na jego ewentualną kontuzję. Mają już Diogo Jotę i Sadio Mane, którzy potrafią grać na środku. Mohamed Salah również jest bardzo niebezpieczny, więc The Reds mają realne opcje w sytuacjach, gdy Firmino nie może grać. Poza tym Divock Origi wciąż jest w klubie, chociaż spodziewaliśmy się, że go nie będzie, a Xherdan Shaqiri też pozostanie. Przy tych wszystkich opcjach ofensywne posiłki nie były priorytetem dla Liverpoolu w letnim oknie.

… o kontrakcie Mohameda Salaha

Salah jest gotowy podpisać nową umowę z Liverpoolem. Będzie długoterminowa i pozwoli mu grać na Anfield do 34. lub 35. roku życia. To zostawia mu furtkę, by na końcówkę kariery wyjechać do Chin lub Kataru. Ale w tej chwili ma przed sobą najlepsze lata i jeśli faktycznie dojdzie z The Reds do porozumienia, będzie to świetna wiadomość dla klubu.

… o Tottenhamie i sytuacji Harry’ego Kane’a

Tottenham widzi, co się dzieje (Kane desperacko chce odejść – przyp. red.) i z pewnością jest przygotowany na każdy scenariusz. To nie jest tak, że jak Kane odejdzie, w Tottenhamie powiedzą: och, nie sądziliśmy, że to się wydarzy”. Praca nad jego następstwem już musiała się rozpocząć. Oczywiście problemem tego klubu jest to, że nie jest w stanie znaleźć nikogo na poziomie Harry’ego. Na świecie takich zawodników jest mało, a przecież ludzie jak Robert Lewandowski nie przyjdą grać do Tottenhamu. Sam jestem ciekawy, kogo wytypowano w miejsce Kane’a, bo sytuacja jest podobna, jak z Jackiem Grealishem w Aston Villi. Jego następcę sprowadzono jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem transferu do Manchesteru City, ale w momencie, gdy sprzedaż była pewna. Gdybym miał typować ewentualnego nowego napastnika Spurs, może byłby to Ollie Watkins (napastnik Aston Villi – przyp. red.)?

… o transferze Jacka Grealisha do Manchesteru City

Manchester City powinien pozyskać Harry’ego Kane’a, a nie Jacka Grealisha. To wspaniały zawodnik, ale City mając w składzie Raheema Sterlinga, Bernado Silvę i Kevina De Bruyne. nie ma problemów z kreatywnością. W Manchesterze znacznie bardziej potrzebują napastnika, który gwarantuje gole, a Gabriel Jesus – z całym szacunkiem – nie jest Sergio Aguero. Co nie zmienia faktu, że fascynujące będzie oglądanie, jak Grealish pasuje do tego składu. Czy Pep pominie Phila Fodena, Sterlinga lub Bernardo? City podpisuje kontrakty z graczami, którzy pasują do profilu tych, których już mają… Sprowadzenie 26-letniego reprezentanta Anglii to inwestycja na przyszłość, bo nie wydaje mi się, by Jack wpłynął na podniesienie jakości City. Kane by to zrobił już teraz.

Man City to ta sama drużyna, co przed rokiem. Grealish jej nie poprawi. Wciąż głównym zawodnikiem odpowiadającym za rozegranie będzie De Bruyne, nie Jack. Ale oczywiście to fantastyczny zespół, główny faworyt do mistrzostwa Anglii i nawet wygrania Ligi Mistrzów.

… o porównaniu Manchesteru City z Chelsea, która właśnie podpisała Romelu Lukaku

Pomimo pozyskania Lukaku, to City wygląda na mocniejsze. Chelsea wzięła świetnego napastnika, ale w defensywie może mieć problemy. Thiago Silva nie jest już tej klasy graczem, którym był kiedyś. Obecnie zbliża się do końca kariery. City ma znacznie bardziej zbalansowaną drużynę, choć Chelsea dodała dużo jakości dzięki Lukaku. Dziś widzę to tak, że największe szanse na świętowanie mają w niebieskiej części Manchesteru, ale United, Chelsea i Liverpool mają wystarczająco dużo argumentów, by deptać im po piętach.