Stamford Bridge czy Camp Nou? Gdzie trafi Aguero?

Dziesięć lat i koniec. Po dekadzie spędzonej na Etihad Sergio Aguero rozstaje się z Manchesterem City. Prawie 400 spotkań w barwach Obywateli, ponad 250 bramek zdobytych w błękitnej koszulce, cztery mistrzostwa, jeden Puchar Anglii, pięciokrotne zwycięstwo w Pucharze Ligii i tytuł króla strzelców angielskiej ekstraklasy – brytyjska przygoda Kuna obfitowała w sukcesy. Pierwszego dnia lipca reprezentant Albicelestes stanie się wolnym zawodnikiem, jednak już teraz może negocjować z nowym pracodawcą. W gronie zainteresowanych wymienia się przede wszystkim Barcelonę, jednak nie brak opinii, że Aguero nie zamierza rozstawać się z Premier League. Stamford Bridge czy Camp Nou? A może Elland Road i współpraca z Marcelo Bielsą? Gdzie trafi najlepszy snajper w historii City?

Chelsea

Legenda City odchodzi z Etihad by przenieść się na Stamford Bridge? Brzmi to wręcz nieprawdopodobnie, jednak czy nie myśleliśmy podobnie, gdy Luis Suarez rozstał się z Barceloną i trafił do Atletico Madryt? Aguero w koszulce Chelsea – nadal trudno nam to sobie wyobrazić. Co przemawia za tą opcją? Argentyńczyk podobno chce kontynuować karierę w Premier League. W tym przypadku z miejsca powinniśmy odrzucić kandydaturę Manchesteru United, ponieważ podejrzewam Aguero o swego rodzaju honor. No właśnie, czy związanie się z The Blues będzie oznaczało złamanie kodeksu honorowego ostatniego błękitnego samuraja? Kompany wrócił do ojczyzny, podobnie jak Silva, natomiast Kun miałby założyć trykot ligowego rywala? Co na to kibice Obywateli? Co na to fani Chelsea?

Sergio Aguero's ambition to break Premier League goalscoring records is behind his desire to stay in England, in a boost to Chelsea's hopes of landing the free agent. [@MailSport] — Williams CFC©️ (@CFCNewsReport) April 6, 2021

Obie ekipy łączy specyficzna, ale podobna sytuacja. W 2014 roku Frank Lampard, absolutna legenda londyńczyków, zamienił stolicę Anglii na Nowy Jork, jednak zanim przeniósł się za ocean, spędził rok na wypożyczeniu z NYCFC do… Manchesteru City. Czy to zwiększa szansę na przeprowadzkę wychowanka Independiente na Fulham Road? Thomas Tuchel potrzebuje bramkostrzelnego napastnika. Nie tylko wobec problemów ze skutecznością, jakie nękają Timo Wernera, ale także z powodu zauważalnego niezadowolenia pozostałych snajperów z roli, jaką pełnią w drużynie prowadzonej przez niemieckiego szkoleniowca. Zarówno Tammy Abraham, jak i Oliver Giroud zostali odstawieni na boczny tor. O ile Anglik może zostać wypożyczony, o tyle kontrakt Francuza po prostu nie zostanie przedłużony i tym samym mistrz świata najprawdopodobniej zakończy swoją przygodę z Premier League. I wtedy właśnie wkracza Aguero, cały na niebiesko.

Leeds United

Skoro nie Chelsea, to może Leeds? Pawie pod wodzą Marcelo Bielsy prezentują niesamowicie ofensywny futbol, jednak nie sposób nie zauważyć, że brakuje im skuteczności. Czego, co ciekawe, nie potwierdza współczynnik expected goals. I tu wkracza Aguero, cały na biało. Na Elland Road może spodziewać się mniejszej konkurencji niż na Stamford Bridge, a nawet jeżeli nie konkurencji (w przypadku odejścia Abrahama i Girouda), to na pewno mniejszej rotacji. Leeds marzy o powrocie do ekstraklasowej czołówki, w czym bez wątpienia pomógłby (zdrowy) Aguero. Co jeszcze mogłoby przekonać Kuna do przenosin na północ Anglii? Postać szkoleniowca beniaminka z West Yorkshire. Aguero miałby okazję pracować ze swoim rodakiem, co z pewnością weźmie pod uwagę, jeżeli tylko Pawie zaproponują mu współpracę. Aguero na Elland Road to wizja zdecydowanie bardziej emocjonująca niż Aguero na Stamford Bridge.

Leeds want to sign Sergio Aguero on a free transfer this summer, according to 90min 👀 pic.twitter.com/j0mIlhkJIz — Goal (@goal) April 9, 2021

Barcelona

To prawdopodobnie najbardziej oczywisty kierunek przeprowadzki Argentyńczyka. Powrót do znanej sobie ligi, piękna pogoda, wielki klub i Leo Messi dogrywający futbolówkę – czego chcieć więcej? W pewnym momencie światowe media były zgodne. Aguero trafi na Camp Nou, dzięki czemu Leo zapomni o planach rozstania z Blaugraną. Jednocześnie pozyskanie Kuna nie powinno zablokować innych wzmocnień, czyli Erlinga Haalanda czy Memphisa Depaya. W tej sytuacji największą przeszkodą mogą być kwestie zarobków byłego piłkarza Atletico. Problemy finansowe Katalończyków to kwestia powszechnie znana, jednak nie przeszkadza to nikomu w łączeniu kolejnych nazwisk z ekipą Ronalda Koemana. Jeżeli Barcę stać na kontrakt Kuna, ten nie raczej nie będzie się zbyt długo zastanawiał nad ofertą znad Morza Śródziemnego.

Sergio Aguero has a two-year contract offer from Juventus, but he wants to play alongside Lionel Messi at Barcelona. His agent will meet with the La Liga side. #Transfers



[@10JoseAlvarez/@City_Xtra] pic.twitter.com/KYwFbvNJfh — More Mancity (@More_Mancity) April 14, 2021

Atletico Madryt

Powrót do Hiszpanii może okazać się także powrotem do byłego klubu. Kun w barwach Atletico strzelił 100 goli i wygrał Ligę Europejską. Propozycja z Wanda Metropolitano z pewnością sprostałaby oczekiwaniom finansowym Argentyńczyka. Co jeszcze przemawia za kandydaturą Rojiblancos? Kazus Leeds, czyli postać trenera. Chociaż wydaje nam się, że Diego Simeone prowadzi Atletico od przynajmniej 20 lat, Kun odszedł z Madrytu, zanim jego krajan trafił do stolicy. Możliwość współpracy z rodakiem może okazać się bardziej atrakcyjna niż gra z Leo Messim. Duet Suarez-Aguero? Na myśl od razu przychodzi kooperacja Aguero-Forlan.

190 goals in four seasons.

Forlan and Aguero were 🔥 at Atletico Madrid pic.twitter.com/uB8NINKG1E — B/R Football (@brfootball) August 7, 2019

MLS

Jeżeli nie Europa, to może wcześniejsza emerytura w Stanach? Kierunek amerykański niegdyś obrały takie legendy Premier League jak Steven Gerrard czy Frank Lampard, więc czemu Aguero nie miałby spróbować swoich sił w lidze znanej z efektownego i ofensywnego futbolu? Sowite wynagrodzenie, możliwość wypromowania swojej marki na ogromnym rynku, rosnąca popularność piłki nożnej w USA i liczna reprezentacja argentyńskich zawodników w rozgrywkach (około 10% wszystkich graczy) – to argumenty, które stoją za Major League Soccer. Co działa na niekorzyść amerykańskiej elity? Miano “ligi emerytów”, zdecydowanie niższy poziom sportowy niż w Premier League czy LaLiga, a także brak możliwości występów w Lidze Mistrzów. Jeżeli Aguero kiedykolwiek pojawi się na boiskach ekstraklasy Stanów Zjednoczonych, na pewno nie zrobi tego w tym sezonie. Chociaż Beckham i Inter Miami z pewnością kontaktowali się z otoczeniem Argentyńczyka, jego misja na Starym Kontynencie jeszcze nie dobiegła końca.

Argentyna

W przypadku piłkarzy z Ameryki Południowej nigdy nie należy zapominać o możliwości powrotu do ojczyzny. W tym przypadku nie działa zasada “niedokończonej misji” czy “chęci rywalizacji na najwyższym poziomie”. Również argument lepszego wynagrodzenia nie jest w stanie wygrać z propozycją z kraju urodzenia. Gdy rodzime strony wzywają, w obywatelach Argentyny, Brazylii, Urugwaju czy Chile budzą się najgłębsze patriotyczne uczucia. Boca Juniors czy Independiente? Trudno wskazać faworyta w tym wyścigu. Aguero zakończy karierę w koszulce jednego z klubów z Liga Profesional de Fútbol, to jasne jak słońce, które widnieje na argentyńskiej fladze. Kun wielokrotnie podkreślał chęć gry na rodzimych boiskach. Uważni słuchacze z pewnością zanotowali jego wypowiedź o powrocie do ojczyzny bezpośrednio po wygaśnięciu umowy wiążącej go z City. Na takich ruch, podobnie jak na przenosiny do MLS, Kun ma jeszcze czas. Jednak czego nie robi się dla rodziny?

"We are keeping the number 10 for him."



Sergio Aguero has a shirt waiting for him at Independiente, says coach Lucas Pusineri 👀 pic.twitter.com/XkpE3S516G — Goal (@goal) April 14, 2020

