Erik ten Hag jest pod wrażeniem tego, jak prezentuje się Marcus Rashford. Trener Man United uważa, że Anglika stać na jeszcze lepsze występy.

Marcus Rashford zachwyca w tym sezonie

Erik ten Hag dostrzega formę swojego podopiecznego

Holender uważa, że Anglika stać na jeszcze więcej

Erik ten Hag komplementuje Rashforda

Manchester United przeżywa renesans formy, odkąd na Old Trafford przybył Erik ten Hag. Holender odbudował wielu zawodników, których dyspozycja pozostawiała wiele do życzenia. Dzięki pracy aktualnego trenera swój potencjał uwolnił między innymi Marcus Rashford. Anglik w minionym sezonie Premier League strzelił cztery gole. Teraz ma ich trzykrotnie więcej, a do rozegrania zostało mu sporo meczów. Licząc wszystkie rozgrywki, Rashford trafił do siatki już 21 razy. Erik ten Hag po niedzielnym starciu z Leeds United (2:0), został zapytany czy Anglik należy do czołówki piłkarzy odpowiedzialnych za ofensywę.

– Zdecydowanie jest jednym z nich. Ma umiejętności. Byłem o tym przekonany od samego początku i dlatego cieszyłem się na myśl tej współpracy. Wiedziałem, że wydobędę z niego więcej – powiedział Erik ten Hag na temat Rashforda, który do siatki trafił też we wspomnianym meczu z Leeds.

– Marcus ma mnóstwo umiejętności i ogromny potencjał. Stać go na więcej. Jeśli nadal będzie ciężko pracował, to będzie strzelał jeszcze więcej goli. Może to robić lewą nogą, prawą nogą, czy też głową. Chodzi o to, aby znajdował się w odpowiednich pozycjach. Zespół musi również to dostrzegać i zagrywać mu odpowiednie piłki, tak jak w dzisiejszym spotkaniu. Czegoś takiego właśnie oczekiwałem – tak trener Manchesteru United skomentował postawę swojego podopiecznego.

