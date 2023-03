Pressfocus Na zdjęciu: Aaron Ramsdale

Arsenal latem nie utrzymał miejsca w czołowej czwórce Premier League

Teraz londyńczycy walczą o mistrzostwo Anglii

Aaron Ramsdale jest przekonany, że gracze Mikela Artety wyciągnęli wnioski

Ramsdale zapewnia, Arsenal nie powtórzy swoich błędów

Arsenal przy jednym meczu więcej, ma osiem punktów więcej od drugiego Manchesteru City. Sezon temu londyńczycy wypadli z czołowej czwórki na finiszu rozgrywek. Tym razem londyńczycy są pewni, że nie roztrwonią zdobytej przewagi.

– Pod koniec ubiegłego sezonu spanikowaliśmy w niektórych meczach i myślę, że wyciągnęliśmy z tego wnioski. Myślę, że teraz wiemy, jak sobie z tym poradzić – uważa Aaron Ramsdale, który jest ważną postacią drużyny Mikela Artety.

– Wiem, że można to stracić w mgnieniu oka, ale czuję się integralną częścią grupy i tego, co mogę wnieść. Z pewnością to nie koniec, ale wiem, że dotarcie tutaj było ciężką podróżą – powiedział bramkarz Arsenalu.

