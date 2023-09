IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Dominic Solanke

Dominic Solanke podpisał nowy, czteroletni kontrakt z Bournemouth

Napastnik jest w ostatnich latach kluczowy dla Wisienek

W ten sezon również wszedł w dobrej formie

Solanke na dłużej przy Vitality Stadium

AFC Bournemouth w czwartek podzieliło się z fanami bardzo dobrymi wieściami. Wisienki zdołały bowiem podpisać nową, wieloletnią umowę z podstawowym graczem. Zawodnikiem tym jest Dominic Solanke.

Solanke to wychowanek Chelsea, ale to w Liverpoolu stawiał pierwsze kroki w Premier League. Zimą 2019 roku Bournemouth zapłaciło za niego ponad 21 milionów euro. Zwłaszcza w ostatnich sezonach napastnik udowadniał swoją wartość. W kampanii 2021/2022 strzelił aż 29 bramek w Championship i wydatnie pomógł drużynie w awansie do Premier League. Następnie, dzięki swoim sześciu golom i siedmiu asystom dołożył kilka cegieł do utrzymania Wisienek w elicie. Teraz, w dniu swoich 26. urodzin, postanowił związać się z klubem z Vitality Stadium do 2027 roku.

Solanke w tym sezonie wystąpił w czterech meczach Premier League. Zanotował w nich dwie bramki i asystę.

