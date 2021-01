Sensacja na koniec kolejki. Perfekcyjny Bednarek i mistrz na łopatkach

Rywalizacja Southampton z Liverpoolem zakończyła 17. kolejkę Premier League. Tym razem eksperymentalna defensywa Kloppa zawiodła już na samym początku spotkania. Nieoczekiwanie zaraz po pierwszym gwizdku sędziego Święci objęli prowadzenie. Na Saint Mary’s Stadium najbardziej brakowało celnych strzałów. Z kolei obie ekipy miały swoje wzloty i upadki. Ostatecznie gospodarze utrzymali korzystny rezultat do końca i pokonali Liverpool 1:0 (1:0).

Thiago Alcantara nie będzie dobrze wspominał powrotu na boisko. Reprezentant Hiszpanii po zażegnaniu kontuzji wrócił do gry, ale już po kilku minutach został ukarany żółtą kartką za ostry faul w środku pola. Decyzja 29-latka kilka chwil później kosztowała The Reds utratę gola. Mianowicie do stałego fragmentu podszedł Ward-Prowse, który swoim podaniem uruchomił Dannego Ingsa, a napastnik Southampton przytomnie uciekł od krycia i lobem z ostrego kąta pokonał Alissona.

W dalszej części premierowej odsłony byliśmy świadkami wyrównanej walki. Co prawda Liverpool częściej utrzymywał się przy piłce. Niestety słaba skuteczność w ofensywie nie mogła zmienić losów tego widowiska. Tymczasem Święci wyglądali na lepiej zorganizowanych. Gospodarze od momentu wyjścia na prowadzenie szukali kolejnych szans wyłącznie w kontratakach, głęboko broniąc dostępu do własnej bramki nie zostawiali zbyt wiele wolnego miejsca rywalom.

Po przerwie gra toczyła się do jednej bramki. Liverpool za wszelką cenę chciał doprowadzić do remisu, ale z każdą upływającą minutą słabł na sile. Natomiast Święci przez większość drugiej połowy nie podjęli nawet rękawic. Skupieni na obronie wyniku, dość rzadko zapędzali się pod pole karne rywala. Goście w pewnym momencie wyglądali na zdezorientowanych. Kolejne akcje nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, a frustracja na twarzy Kloppa rosła. Ostatecznie Southampton zagrał znakomite zawody w defensywie i postawił się aktualnym mistrzom Premier League na własnym terenie.