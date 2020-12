Klopp ocenił szanse na powrót do gry Thiago

Thiago Alcantara od momentu, gdy dołączył do Liverpoolu FC, to rozegrał w jego barwach zaledwie dwa spotkania. Wpływ na taki stan rzeczy ma kontuzja kolana Hiszpana. Ostatnio pojawiły się głosy, że zawodnik jest bliski powrotu na boisko. Menedżer The Reds dał jednak do zrozumienia, że mało prawdopodobne jest, aby piłkarz wrócił do gry w starciu przeciwko Newcastle United.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Thiago Alcantara latem tego roku trafił na Anfield Road z Bayernu Monachium. Z angielską ekipą zawodnik związał się umową do 2024 roku. Od momentu, gdy Liverpool pozyskał zawodnika za 20 milionów funtów, to ten zaliczył zaledwie dwa spotkania. Na temat Thiago wypowiedział się ostatnio opiekun mistrzów Anglii.

– Lubię oglądać wszystkich swoich piłkarzy, gdy grają. Z Thiago sytuacja wygląda tak, że zaliczył niewiele minut, zanim doznał kontuzji. Niemniej już nie możemy się doczekać, kiedy wróci na boisko. Nie wiem kiedy będzie to możliwe. Prawdopodobnie nie będzie to jednak miało miejsca w spotkaniu z Newcastle United – rzekł Juergen Klopp cytowany przez Goal.com.

– Potrzebuje jeszcze kilku treningów. Długo był poza zespołem, więc potrzebuje czasu, aby podołać trudnemu zadaniu. Na szczęście nic nie pękło, nic się nie złamało. W każdym razie potrzebny jest czas, aby zawodnik mógł zagrać. Nie możemy się spieszyć – przekonywał Niemiec.

– Na dzisiaj jego postawa wygląda obiecująco, ale tak naprawdę nic więcej na jego temat nie mogę powiedzieć. Myślę, że od poniedziałku zacznie normalne treningi, a później zobaczymy, co dalej – zakończył opiekun The Reds.

Liverpool w 2021 roku będzie miał intensywny początek. Najpierw skonfrontuje swoje siły z Southampto w Premier League, a później w Pucharze Anglii zmierzy się z Aston Villą. Z kolei na 17 stycznia zaplanowane jest starcie z Manchesterem United.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.