Jadon Sancho wrócił do kadry Manchesteru United i powoli wraca do optymalnej formy. Erik Ten Hag zapewnia, że skrzydłowy wciąż nie osiągnął jeszcze swojego limitu i może wejść na dużo wyższy poziom.

Jadon Sacho po wielomiesięcznej przerwie wrócił do kadry Manchesteru United

Anglik rozgrywa coraz lepsze spotkania

Zadowolony z postępów skrzydłowego jest Erik ten Hag

Erik ten Hag zachwycony formą Jadona Sancho

Wiele tygodni trwała absencja Jadona Sancho, który potrzebował pomocy psychologicznej, żeby przezwyciężyć problemy natury mentalnej. Skrzydłowy wrócił już do kadry Manchesteru United i wystąpił w pięciu z ostatnich sześciu spotkań. W starciu z Leeds i Leicester udało mu się nawet wpisać na listę strzelców. W jego grze widać było coraz więcej swobody i radości na boisku.

Erik ten Hag w rozmowie z mediami wyraził radość z powodu coraz lepszej formy Anglika. Podkreślił jednocześnie, że nie osiągnął on jeszcze swojego limitu umiejętności.

It means everything to Jadon Sancho ❤️ pic.twitter.com/pa4hcu3bU4 — ESPN FC (@ESPNFC) February 19, 2023

– On jest wreszcie na dobrym kursie, ale daleko mu do osiągnięcia swojego limitu. Jest jeszcze mnóstwo miejsca do rozwoju, a w tym momencie on jest na wysokim poziomie. Jestem pewien, że kiedy czerpie radość z futbolu, pomaga mu się to rozwijać – stwierdził szkoleniowiec Czerwonych Diabłów.

– Dzisiaj często schodzi do środka boiska, wykonuje wiele sprintów. Świetnie podaje, utrzymuje się przy piłce i jest jednym z zawodników, którzy dają mi największą radość – dodał.

