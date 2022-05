fot. PressFocus Na zdjęciu: Aston Villa - Liverpool

Aston Villa – Liverpool to jedyny zaległy mecz Premier League rozgrywany we wtorkowy wieczór. The Reds liczą na to, że uda im się zrównać punktami z Man City. Poznaliśmy już składy obu drużyn na starcie, które odbędzie się na Villa Park.

Podopieczni Juergena Kloppa wciąż liczą się w grze o mistrzostwo Premier League

Liverpool ma nadzieję na powrót na zwycięski szlak po remisie z Tottenhamem

Starcie na Villa Park zacznie się o 21:00

Aston Vilkla – Liverpool: The Reds walczą o mistrzostwo

Aston Villa – Liverpool to mecz, którzy przyciąga uwagę nie tylko kibiców Premier League. Menedżer gospodarzy Steven Gerrard, będący jednocześnie legendą The Reds, może oddalić swój były klub od upragnionego mistrzowskiego tytułu. Liverpool wierzy jednak w powrót na zwycięski szlak i zrównanie się punktami z Manchesterem City.

Aston Villa do potyczki z ekipą Juergena Klopp podejdzie po cennym zwycięstwie nad Burnley (3:1). Była to jednocześnie druga z rzędu wygrana tej ekipy po zwycięstwie nad Norwich City (2:0).

Finalista Ligi Mistrzów ma natomiast za sobą remis z Tottenhamem Hotspur (1:1). Tym samym dobiegła końca passa zwycięskich spotkań Liverpoolu, która zatrzymała się na sześciu kolejnych meczach, licząc wszystkie rozgrywki.

U gospodarzy we wtorkowym boju nie zagrają przede wszystkim Leon Bailey i Kortney Haus. Tymczasem u gości na ławce rezerwowych zawody zaczną Mohamed Salah, czy Roberto Firmino.

Premier League. Aston Villa – Liverpool: składy na mecz

Aston Villa: Martinez – Cash, Konsa, Mings, Digne, McGinn, Nakamba, Douglas Luiz, Coutinho, Ings, Watkins.

This is your Aston Villa team to face Liverpool tonight. 👊 #AVLLIV pic.twitter.com/T7qsXidNov — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 10, 2022

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas, Fabinho, Keita, Jones, Diaz, Mane, Jota.

