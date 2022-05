Aston Villa – Liverpool: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (10.05.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Aston Villa - Liverpool

Aston Villa – Liverpool to jedyny wtorkowy mecz w ramach Premier League. The Reds przystąpią do potyczki, chcąc zrównać się punktami z Manchesterem City. Tymczasem ekipa z Villa Park ma nadzieje, że pokrzyżuje plany finalisty Ligi Mistrzów. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania w telewizji i online.

Villa Park Premier League Aston Villa Liverpool FC 6.90 4.80 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 maja 2022 15:28 .

Aston Villa – Liverpool FC, gdzie oglądać

Aston Villa przystąpi do spotkania Premier League, chcąc kontynuować passę bez porażki. Jednocześnie podopieczni Stevena Gerrarda mają plany, aby zakończyć rozgrywki ligowe w pierwszej dziesiątce. W trakcie minionego weekendu Aston Villa w pokonanym polu pozostawiła Burnley (3:1).

Liverpool ma natomiast za sobą zremisowane starcie z Tottenhamem (1:1). Ogólnie ekipa Juergena Kloppa jest bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki, od 12 marca. The Reds na wyjeździe wygrali każdy z trzech ostatnich bojów.

Typy bukmacherskie na dziś – sprawdź, jak typujemy pozostałe spotkania kolejki!

Aston Villa – Liverpool FC, transmisja TV

Starcie na Villa Park będzie emitowana w telewizji. Spotkanie będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport. Spotkanie zacznie się o 21:00.

Aston Villa – Liverpool FC, transmisja za darmo

Mecze ligi angielskiej można śledzić na antenach grupy Canal+. W internecie spotkania tych rozgrywek są natomiast dostępne między innymi na platformie Canal+ online. Tak się składa, że eWinner zakłady bukmacherskie przygotowały świetną promocję, dzięki której można śledzić finisz Premier League i walkę o mistrzowski tytuł pomiędzy Liverpoolem a Man City. Legalny polski bukmacher daj możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do Canal+ online na 30 dni. Trzeba tylko spełnić konkretne warunki.

Zarejestruj się w eWinner, podając kod promocyjny GOAL

Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę

Odbierz voucher na Canal Plus Online, zgłaszając się na czat na stronie eWinner

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Aston Villa – Liverpool FC, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem do batalii w Brimingham podejdą goście.