Sir Alex Ferguson dostał szokujący zakaz od Man Utd

Sir Alex Ferguson nie może już wchodzić do szatni Manchesteru United - informuje Daily Mail. Nowe władze klubu zmieniają politykę.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson nie może wchodzić do szatni Man Utd

Sir Alex Ferguson od 11 lat jest globalnym ambasadorem Manchesteru United. Jednak wiadomo już, że przestanie pełnić tę funkcję wraz z końcem sezonu 2024/2025. Nowi włodarze Czerwonych Diabłów szukają oszczędności i w związku z tym postanowili rozwiązać lukratywny kontrakt legendarnego menedżera.

Jak się okazuje, to nie jedyne zmiany, które dotknęły Sir Alexa Fergusona. Według doniesień Daily Mail klub zakazał 82-latkowi wchodzenia do szatni po zakończonych meczach. To koniec wieloletniej tradycji, która była częścią kultury Man Utd. W poprzednich dziesięcioleciach wiele znanych osobistości, w tym Sir Bobby Charlton, było mile widzianymi gośćmi.

Manchester United przeprowadził znaczące redukcje po tym, jak Sir Jim Ratcliffe nabył mniejszościowy pakiet akcji klubu pod koniec zeszłego roku. Ogłoszono plany zwolnienia 250 pracowników, a niektóre przywileje personelu zostały ograniczone lub całkowicie zniesione. To wszystko nie do końca podoba się fanom Czerwonych Diabłów, choć po latach kryzysu mają oni nadzieję, że drużyna nareszcie wyjdzie na prostą.

Niepewny stanowiska jest również Erik ten Hag. Ponoć Holender zagra o posadę w najbliższym meczu z Brentford. Porażka może wyczerpać cierpliwość włodarzy.

