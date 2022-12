PressFocus Na zdjęciu: Arsene Wenger

Brytyjskie media informują, że Arsene Wenger pojawił się na stadionie Arsenalu po raz pierwszy od czasu jego odejścia z klubu w 2018 roku. Francuz pojawił się na poniedziałkowym meczu Kanonierów z West Ham United.

Arsenal pokonał w poniedziałkowy wieczór West Ham United 3:1. Choć Kanonierzy do przerwy przegrywali 0:1 po golu Benrahmy, to po zmianie stron wbili rywalowi trzy gole i pewnie zgarnęli komplet punktów umacniając się w fotelu lidera.

The Athletic informuje, że na tym spotkaniu pojawił się specjalny gość. Arsene Wenger po raz pierwszy od odejścia z Arsenalu był na trybunach Emirates Stadium. Francuz, który zarządzał ekipą Kanonierów w latach 1996-2018, mówił wcześniej, że nie planuje oglądać swojej starej drużyny w akcji z wysokości trybun.

Jednak kilka miesięcy temu obecny menedżer Arsenalu Mikel Arteta przyznał, że z wielką radością powitałby Wengera. – Mam nadzieję, że uda nam się zachęcić go do przybycia na stadion. Myślę, że świetnie by się bawił. Wszyscy darzą go tutaj szacunkiem i podziwem ze względu na jego dokonania w klubie – mówił Arteta.

Wenger opuścił Arsenal pod koniec sezonu 2017-18, kończąc 22-letnie panowanie jako menedżer. Odszedł z klubu na rok przed wygaśnięciem jego kontraktu. Po rozstaniu z Kanonierami pracował dla FIFA i obecnie jest szefem organu skupiającym się na globalnym rozwoju piłki nożnej.

Wenger poprowadził Arsenal do mistrzostwa Anglii w sezonach 1997–98, 2001–02 oraz 2003–04. Najbardziej znany jest ostatnie z nich, gdy Kanonierzy zdobyli tytuł bez ani jednej porażki.

