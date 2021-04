Według informacji włoskich dziennikarzy Tottenham Hotspur jest kolejnym klubem, który wyraża zainteresowanie zatrudnieniem Maurizio Sarriego na stanowisku szkoleniowca. Wcześniej pojawiły się spekulacje, że Włoch może objąć stery nad Romą.

Włoch znów zakotwiczy w Londynie?

Maurizio Sarri pozostaje bez pracy od momentu, gdy rozstał się z Juventusem. Jego miejsce w klubie z Turynu zajął Andrea Pirlo, który aktualnie nie może być pewny przyszłości w turyńskiej ekipie. Stara Dama pod jego batutą nie zawojowała Liga Mistrzów. Wszystko wskazuje również na to, że po wielu latach dominacji, będzie zmuszona uznać wyższość Interu Mediolan w Serie A.

Tymczasem La Gazzetta dello Sport podaje, że wkrótce na ławkę trenerską może wrócić Maurizio Sarri. Były opiekun Juve miałby zastąpić Jose Mourinho w The Spurs. Gdyby taki stan rzeczy stał się faktem, byłby to powrót Włocha do Premier League. W przeszłości Sarri prowadził Chelsea, z którą wygrał Ligę Europy i Puchar Ligi Angielskiej.

Roma w uprzywilejowanym położeniu?

Warto jednak podkreślić, że nie tylko Tottenham myśli o zatrudnieniu 62-latka. Sarri znajduje się też na radarze sterników Giallorossich. Jest to podyktowane tym, że tylko do końca obecnego sezonu umowę ważną z Romą ma Paulo Fonseca. W kontrakcie Portugalczyka jest jednak zapisana klauzula, umożliwiającą jego automatyczne przedłużenie w przypadku wywalczenia przez prowadzony przez Fonsekę zespół awansu do Ligi Mistrzów.

Ekipa z Rzymu w lidze włoskiej plasuje się aktualnie na siódmej pozycji w tabeli, legitymując się dorobkiem 54 punktów. Tymczasem w czwartkowy wieczór Roma powalczy z Ajaxem o awans do półfinału Ligu Europy. W pierwszy starciu wygrała 2:1. Godne uwagi jest to, że triumfator rozgrywek też ma zapewnioną możliwość gry w Lidze Mistrzów w kolejnej kampanii.