Mohamed Salah rozpoczął negocjacje z Liverpoolem w sprawie przedłużenia umowy. Piłkarz domaga się ogromnej podwyżki. Aby sprostać wymaganiom Egipcjanina, The Reds mieliby zaoferować mu najwyższy kontrakt w historii klubu.

W kampanii 2020/2021 Liverpool był nękamy kontuzjami. Między innymi ten fakt wpłynął na to, że The Reds nie zdołali ponownie triumfować w Premier League. Wydawało się, że latem klub będzie chciał uzupełnić kadrę. Tymczasem do drużyny Juergena Kloppa dołączył jedynie Ibrahima Konate, który kosztował 40 milionów euro.

Liverpool zamiast wydać pieniądze na nowych piłkarzy, woli zatrzymać tych, którzy już stanowią o sile The Reds. Dzięki tej polityce w ostatnim czasie nowe umowy podpisali: Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson, czy Virgil van Dijk. Podobny los może spotkań Mohameda Salaha.

Egipcjanin ma kapitalny początek nowego sezonu w Premier League. Wziął udział we wszystkich trzech meczach. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył tyle samo asyst. Kapitalna forma prezentowana przez 29-latka z pewnością wpłynie na jego korzyść podczas negocjacji kontraktowych.

Dotychczasowa umowa Salaha wygasa 30 czerwca 2023 roku. Na jej mocy inkasuje 200 tysięcy funtów tygodniowo. Zarobki te nie odzwierciedlają jego umiejętności i pozycji w zespole, dlatego Liverpool oferuje mu podwyżkę oraz kontrakt ważny do 30 czerwca 2025 roku. Egipcjanin oczekuje, że będzie zarabiał aż pół miliona funtów tygodniowo. The Reds nigdy nie płacili tyle żadnemu zawodnikowi, więc musieliby ustanowić swój nowy rekord. Najprawdopodobniej tak się jednak nie stanie i Salah będzie musiał zadowolić się mniej atrakcyjną propozycją.

