Ryan Gravenberch zakończył okres wakacyjny i wrócił do Liverpoolu. Reprezentant Holandii ostatnio udzielił wywiadu stronie klubowej, w którym opowiedział m.in. o swoim powrocie, a także Arne Slocie.

Ryan Gravenberch: Mam nadzieję, że będę dostawał swoje minuty

Ryan Gravenberch po zakończeniu EURO 2024 udał się na zasłużone wakacje. Warto zaznaczyć, że pomocnik Liverpoolu dotarł wraz z reprezentacją Holandii do półfinału. Tam w dramatycznych okolicznościach jednak przegrali z Anglią (1:2). Co prawda, były gracz Bayernu Monachium nie odgrywał znaczącej roli w kadrze, ale miał prawo narzekać na zmęczenie sezonem.

Urlop Ryana Gravenbercha dobiegł już końca. Holenderski gracz wrócił już do Liverpoolu i przygotowuje się do startu nowego sezonu. 22-latek ostatnio udzielił oficjalnej stronie klubowej wywiadu, w którym opowiedział o swoim powrocie do drużyny, a także o pierwszych dniach współpracy z Arne Slotem.

– Jestem szczęśliwy z powrotu. Cieszę się, że tu jestem i znowu widzę chłopaków. Szczerze mówiąc, to miałem udane prawie trzy tygodnie wakacji i dobrze się bawiłem. Znowu dobrze czuję się mentalnie. Nie myślałem zbyt dużo o piłce i po prostu cieszyłem się wakacjami. Teraz znowu wracamy do pracy. Mam nadzieję, że będę dostawał swoje minuty i znowu grał dla drużyny – powiedział Ryan Gravenberch, cytowany przez portal „lfc.pl”.

– Zrobił naprawdę dobre wrażenie. On chce, żebyśmy grali piłką i ze mną jest tak samo. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jest i że możemy z nim trenować – podkreślił reprezentant Holandii.

