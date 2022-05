fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Erik ten Hag od 1 lipca przejmie stery nad Manchesterem United. Przyszły menedżer Czerwonych Diabłów kompletuje sztab szkoleniowy. Fred Rutten cytowany przez Sky Sports przyznał, że otrzymał propozycję zostania asystentem ten Haga, ale z niej nie skorzystał.

Erik ten Hag ma jasny cel na przyszłość w Man Utd. Holender na przywrócić dawny blask ekipie z Old Trafford. Oprócz wzmocnienia składu drużyny zmianom ma ulec także skład sztabu szkoleniowego.

Ostatnio propozycję pracy w Man Utd otrzymał Fred Rutten, który miał zostać jednym z asystentów menedżera Czerwonych Diabłów. 59-latek planuje jednak pracować w swoim ojczystym kraju, gdzie najpewniej przejmie stery nad PSV Eindhoven.

– Erik ten Hag poprosił mnie, żebym został jego asystentem w Manchesterze United, ale odmówiłem. Każdy dokonuje w życiu własnych wyborów. Mam rodzinę, mam wnuki, z którymi chce mieć stały kontakt. Przy tego typu projekcie czułbym się nieswojo – mówił Rutten w rozmowie z holenderską telewizją cytowanej przez Sky Sports.

– W Manchesterze United wsiadasz do pociągu i nie możesz z niego wysiąść. Chcę czuć się komfortowo w czymś, w co wkraczam. Tak jest w przypadku PSV. Fajnie jest, gdy masz wnuki, z którymi widujesz się od czasu do czasu i z którymi możesz grać w piłkę – dodał Holender.

