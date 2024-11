Amorim nie może doczekać się współpracy z zawodnikiem Manchesteru United

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim: Manuel Ugarte ma dużą przestrzeń na rozwój

Manchester United fatalnie rozpoczął obecny sezon. „Czerwone Diabły” zawodzą zarówno w Premier League jak i Lidze Europy. Słaba postawa drużyny sprawiła, że posadę trenera na Old Trafford stracił Erik ten Hag. Holendra zastąpił Ruben Amorim ze Sportingu Lizbona, ale obecnie tymczasowym szkoleniowcem zespołu jest Ruud van Nistelrooy.

Ruben Amorim ostatnio na łamach „TNT Sports” zdradził, że nie może doczekać się współpracy z Manuelem Ugarte. Z ust portugalskiego trenera padło wiele ciepłych słów w kierunku urugwajskiego pomocnika. Warto zaznaczyć, że obaj panowie mieli okazję ze sobą współpracować w Sportingu Lizbona.

– Każdy z Urugwajczyków, który u mnie grał, jest wspaniały. To dlatego uwielbiam wszystkich Urugwajczyków. Manuel Ugarte to bardzo utalentowany chłopak i ma dużą przestrzeń na rozwój. Bardzo się cieszę, że będę miał go z powrotem w Manchesterze United – powiedział Ruben Amorim, cytowany przez serwis „DevilPage”.

Manuel Ugarte latem zamienił Paris Saint-Germain na Manchester United. Urugwajski pomocnik trafił na Old Trafford na zasadzie transferu definitywnego za 50 milionów euro. Do tej pory 23-latek rozegrał 10 spotkań w koszulce „Czerwonych Diabłów”.