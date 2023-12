Roy Keane w podcaście "Stick To Football" został zapytany, kogo pozbyłby się z obecnej drużyny Manchesteru United. Odpowiedź legendy klubu może szokować. Irlandczyk wskazał aż 10 nazwisk.

Imago / John Walton Na zdjęciu: Roy Keane

Roy Keane wymienił kto powinien opuścić Manchester United

Były piłkarz Manchesteru United wymienił takie nazwiska jak Martial, Maguire, Eriksen czy Varane

“Czerwone Diabły” doznały kompromitującej porażki 0-3 z Bournemouth

Roy Keane wyrzuciłby prawie połowę aktualnego składu Manchesteru United

Roy Keane słynie z tego, że nie gryzie się w język przy opiniach na temat Manchesteru United. Były piłkarz był gościem podcastu “Stick To Football”. Gary Neville, który prowadził rozmowę, zapytał Irlandczyka między innymi o to, kogo pozbyłby się z klubu, gdyby miał wejść w buty Erika ten Haga. Odpowiedź legendy “Czerwonych Diabłów” była brutalna. 52-latek wskazał aż dziesięciu piłkarzy pierwszego zespołu. Wśród wymienionych zawodników znaleźli się: Anthony Martial, Antony, Jadon Sancho, Harry Maguire, Victor Lindelof, Jonny Evans, Diogo Dalot, Christian Eriksen, Raphael Varane and Sofyan Amrabat.

Manchester w ostatniej kolejce po raz kolejny nie sprostał wyzwaniu. Domowy mecz z Bournemouth zakończył się katastrofą. Podopieczni holenderskiego trenera przegrali 0-3. Po 16. kolejkach zajmują dopiero 6. miejsce w Premier League, a do pierwszego Liverpoolu tracą już 10 punktów. W przyszłym tygodniu czeka ich mecz z Bayernem. Jeśli Manchester tego spotkania nie wygra, a na innych boiskach wyniki nie ułożą się pomyślnie, to “Czerwone Diabły” pożegnają się z grą w Lidze Mistrzów.