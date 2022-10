fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nie ma ostatnio najlepszego czasu w Man Utd. Portugalczyk ostatnio został upokorzony przez Erika ten Haga, który w trakcie spotkania z Tottenham Hotspur nie dał mu okazji do gry nawet na minutę. Tym samym 37-latek przedwcześnie opuścił ławkę rezerwowych i udał się do szatni. Skutkowało to tym, że piłkarz musiał tremować z drużyną młodzieżową i został ukarany grzywną. Działania menedżera Czerwonych Diabłów skrytykował Jerome Rothen.

Man Utd ma w tej kampanii problem z Cristiano Ronaldo

Erik ten Hag konsekwentnie pomija 37-latka przy ustalaniu składu

Jerome Rothen podzielił się opinią na temat Portugalczyka

Jerome Rothen wsparł Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo wrócił do Man Utd w 2021 roku. Miał przyczynić się do tego, że ekipa z Old Trafford wróci na szczyt. Ostatecznie Man Utd nie tylko nie wygrał Premier League z Portugalczykiem w składzie, ale także nie wywalczył awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Od początku kampanii 2022/2023 widać natomiast, że nie współpraca Erika ten Haga z Cristiano Ronaldo nie układa się najlepiej. Kilka słów na ten temat wypowiedział się były reprezentant Francji.

– Ten Hag ponosi pełną odpowiedzialność za tę sytuację. Jeśli nie masz planu gry z Cristiano, nie ryzykuj posyłania go na ławkę. Eric robił to często. Czasami znajduje wymówki, ale w rzeczywistości go to nie obchodzi. Zarządza Ronaldo jak każdym innym zawodnikiem w drużynie, to jest problem – przekonywał Jerome Rothen cytowany przez RMC Sport.

– Nie mówimy o przeciętnym zawodniku. To skandal, że tak go traktują. Z takim piłkarzem musisz wziąć pod uwagę wiele rzeczy. Jeśli chcesz się go pozbyć, musisz się na to zgodzić i na początku sezonu powiedzieć: “Nie liczymy na Ciebie”. W każdym razie nie możesz zmusić takiego zawodnika do odejścia z klubu – uzupełnił Francuz.

W tym sezonie Ronaldo wystąpił łącznie w 12 spotkaniach. Strzelił w nich dwa gole, a ponadto zaliczył jedną asystę.

