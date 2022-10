Źródło: The Mirror

PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Jak bumerang wraca temat ewentualnej przeprowadzki Cristiano Ronaldo do MLS. Coraz poważniej o Portugalczyku myśli Inter Miami.

Kolejne nieodpowiednie zachowania CR7 wywołują zamieszanie w Manchesterze United

Relacje Cristiano Ronaldo z Erikiem ten Hagiem są praktycznie zerwane

Niewykluczone, że Portugalczyk już zimą lub latem zmieni barwy klubowe

Nie ma wielu chętnych na Cristiano Ronaldo

Pobyt Cristiano Ronaldo w Manchesterze United zdaje się dobiegać końca. Wydawało się, że Portugalczyk powoli wraca do formy po tym, jak trafił do siatki i rozegrał bardzo dobre spotkanie z Evertonem (2:1). Później jednak było już tylko gorzej, gwiazdor wrócił na ławkę rezerwowych, a czarę goryczy przelała sytuacja z ostatniego meczu przeciwko Tottenhamowi Hotspur (2:0), gdy były zawodnik Realu Madryt będąc rezerwowym opuścił stadion przed końcowym gwizdkiem sędziego. Władze “Czerwonych Diabłów” po tym incydencie odsunęły Cristiano od składu i nałożyły na niego karę finansową.

Wygląda na to, że kapitan reprezentacji Portugalii już podczas najbliższego zimowego lub letniego okna transferowego będzie chciał opuścić Old Trafford. Problemem może być fakt, że obecnie na pięciokrotnego zdobywcę Złotej Piłki, który zarabia wielkie pieniądze, nie ma zbyt wielu chętnych. Pomocną dłoń do CR7 może wyciągnąć David Beckham i jego Inter Miami, który już od jakiegoś czasu spogląda w kierunku doświadczonego snajpera – podaje “The Mirror”. Niedawno mówiło się nawet, iż odbyły się już jakieś pierwsze rozmowy na temat ewentualnego transferu gwiazdy za ocean.

Zobacz również:

Manchester United w styczniu raczej nie będzie robił problemów, by Portugalczyk opuścił klub, ponieważ Ronaldo w zespole prowadzonym przez Erika ten Haga pełni drugoplanową rolę, często zasiadając na ławce rezerwowych. Inaczej było w trakcie ostatniego letniego okienka, gdy 37-latek naciskał na odejście, żeby grać w Lidze Mistrzów, a “Red Devils” chciały go zatrzymać, choć warto też dodać, iż ostatecznie na Old Trafford nie spłynęło zbyt dużo ofert.

David Beckham, który jest jednym z udziałowców w Interze Miami, zapewne szuka nowego napastnika oraz nowej twarzy projektu po tym, jak zakończenie kariery ogłosił Gonzalo Higuain.

Cristiano Ronaldo w 12 spotkaniach obecnej kampanii strzelił 2 gole i zaliczył 1 asystę. Wartość rynkowa portugalskiego gwiazdora jest szacowana przez “Transfermarkt” na 20 milionów euro.

Czytaj więcej: