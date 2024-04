Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Wayne Rooney

Liverpool, Arsenal i Manchester City rozstrzygną między sobą walkę o triumf w Premier League

Wayne Rooney wskazał swojego kandydata do zwycięstwa w lidze

Do końca sezonu pozostało 7 spotkań. Różnica między trzema zespołami wynosi jeden punkt

Rooney wskazał Liverpool jako mistrza Anglii

Arsenal, Liverpool oraz Manchester City pozostały w walce o końcowe zwycięstwo w Premier League. Aktualnie na czele ligi znajdują się Kanonierzy, lecz w tabeli ligowej mają tyle samo punktów co The Reds, zaś Obywatele tracą do nich tylko jeden punkt.

Walka o mistrzostwo Anglii wchodzi w decydującą fazę, bowiem do zakończenia sezonu pozostało zaledwie siedem kolejek. Wayne Rooney podczas rozmowy z oficjalną stroną Premier League przyznał, że jego zdaniem tytuł wywalczy Liverpool. Biorąc pod uwagę sympatie klubowe Anglika, trzeba przyznać, że jest to dość zaskakujący wybór ze względu na niechęć Anglika do klubu z Anfield Road.

– Wiem, że do końca pozostało tylko siedem meczów, ale wciąż wiele może się wydarzyć. Podobał mi się wywiad Kloppa [po meczu z Man United], ponieważ od środka był wściekł. Ma doświadczenie w zdobywaniu tytułów w Premier League, więc zachował w tej sytuacji spokój – powiedział Wayne Rooney cytowany przez portal caughtoffside.com

– Pokazał swoje doświadczenie, które ma również Pep Guardiola. W ciągu ostatnich tygodni nie przekonaliśmy się, czy Arteta dysponuje odpowiednim doświadczeniem, a myślę, że to będzie kluczowe. Nadal uważam, że Liverpool wygra mistrzostwo – dodał były piłkarz Manchesteru United.