Źródło: The Mirror

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Cristiano Ronaldo to zawodnik w powszechnej opinii uznawany za wzór profesjonalizmu. Portugalczyk ma jednocześnie ogromne wymagania względem swojego pracodawcy. Ostatnio zawodnik dał do zrozumienia, że bazy w ośrodku treningowym Czerwonych Diabłów wymagają modernizacji. Informacje w tej sprawie przekazał The Mirror.

The Mirror ujawniło, że baseny w ośrodku treningowym Man Utd jest w opłakanym stanie

Fakty na temat obiektów w bazie treningowej Czerwonych Diabłów wyciekły po uwagach Cristiano Ronaldo

Władze Man Utd poważnie potraktowały sugestie piłkarza i już zleciły modernizację

Ronaldo zawstydził Man Utd

Cristiano Ronaldo miał dać jasno do zrozumienia władzom kompleksu treningowego Aon Club w Carrington, że nie chce korzystać z głównego i małego basenu. Wpływ na to mają uszczerbione i brakujące płytki, które tworzą zagrożenie dla zdrowia piłkarza.

Portugalczyk jednocześnie zasugerował sternikom Man Utd, aby oba baseny zostały zamknięte na czas remontu. Ronaldo wprost też miał powiedzieć, że nie wierzy, że oba baseny nie zmieniły się w ogóle, odkąd odszedł z klubu 12 lat temu do Realu Madryt.

The Mirror podaje, że kierownictwo Czerwonych Diabłów poważnie potraktowało uwagi reprezentanta Portugalii. Jednocześnie nakazało wykonanie napraw basenów w trybie błyskawicznym. Tak, aby piłkarze mogli korzystać z obiektów już w trakcie okresu przygotowawczego do nowego sezonu. Zawodnicy mają wznowić treningi w połowie lipca.

Ronaldo w ostatniej kampanii był najlepszym strzelcem Man Utd, licząc wszystkie rozgrywki. 37-latek rozegrał łącznie 39 spotkań, notując w nich 24 trafienia i trzy asysty. Portugalczyk ma kontrakt ważny z klubem z Old Trafford do końca czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

