Cristiano Ronaldo po raz drugi zadebiutuje w Manchesterze United w sobotnie popołudnie, gdy Czerwone Diabły w roli gospodarza zmierzą się z Newcastle United. Ole Gunnar Solskjaer dał do zrozumienia, że Portugalczyk jest gotowy do gry. Jak doświadczony zawodnik radził sobie w premierowych występach w przeszłości? Goal.pl zebrał informacje na ten temat.

Cristiano Ronaldo wystąpi prawdopodobnie w meczu Man Utd przeciwko Newcastle United

Portugalski piłkarz zaliczy kolejny debiut w szeregach Czerwonych Diabłów

Jak radził sobie 36-latek we wcześniejszych debiutach? Goal.pl przyjrzał się premierowym występom Portugalczyka we wcześniejszych latach

Ronaldo znów skompletuje hat-tricka przeciwko Newcastle?

Cristiano Ronaldo po 12 latach od rozstania z Man Utd wrócił do klubu, z którego podszedł do Realu Madryt w 2009 roku. Opiekun Czerwonych Diabłów zapowiedział już w trakcie konferencji prasowej, że 36-latek jest gotowy do gry. – Pracował z nami w ostatnim tygodniu i pewnym momencie na pewno pojawi się na boisku – mówił Solskjaer w trakcie spotkania z dziennikarzami.

Chociaż starcie z udziałem Man Utd nie będzie na żywo transmitowane w brytyjskiej telewizji, to i tak zapowiada się na niezwykłe wydarzenie na całym świecie. Powrót Ronaldo do teamu z Old Trafford był jednym z najbardziej spektakularnych transferów ostatniego okienka transferowego. Reprezentant Portugalii dzisiaj zaliczy kolejny debiut w szeregach Man Utd. Przyjrzymy się natomiast temu, jak zawodnik radził sobie we wcześniejszych debiutach w trakcie swojej kariery.

Sporting Lizbona

Cristiano Ronaldo w lidze portugalskich zadebiutował 29 września 2002 roku. Zagrał wówczas w barwach Sportingu Lizbona przeciwko Sportingowi Braga. Portugalczyk wszedł na boisko z ławki rezerwowych. Nie wpisał się na listę strzelców, a jego zespół przegrał 2:4.

Manchester United

Portugalski piłkarz pierwszy występ w szeregach Manchesteru United zanotował 16 sierpnia 2003 roku. Było to zdecydowanie bardziej udany mecz dla Ronaldo niż ten w ekipie z Estadio Jose Alvalade. Ronaldo znów jako rezerwowy pojawił się na boisku w starciu przeciwko Boltonowi Wanderers na Old Trafford. Bramki w tym boju nie zdobył, asysty także nie zanotował. W każdym razie swoją grą i serią ekstra zagrań na lewym skrzydle zachwycił kibiców Man Utd, który wygrał ten mecz 4:0.

Real Madryt

Premierowy występ portugalskiej gwiazdy w szeregach Realu Madryt miał miejsce 29 sierpnia 2009 roku. W tej batalii Cristiano Ronaldo strzelił gola. Portugalczyk zaczął spotkanie w wyjściowym skłądzie, a na listę strzelców wpisał się w 35. minucie, wykorzystując rzut karny. CR7 wyprowadził Królewskich na prowadzenie 2:1. Ostatecznie Real wygrał z Deportivo La Coruna 3:2.

Juventus

Pierwszy mecz Ronaldo w barwach Juventusu był niezwykle emocjonujący. Portugalczyk brał udział w pięciobramkowym thrillerze przeciwko Chievo Werona, w którym zagrał także polski piłkarz w postaci Mariusza Stępińskiego. Były napastnik między innymi Widzewa Łódź i Ruchu Chorzów strzelił zresztą gola w tym starciu po uderzeniu głową. Stara Dama wygrała rzutem na taśmę po golu w 90. minucie Federico Bernardeschiego. Ronaldo nie zanotował ani trafienia, ani asysty. Niemniej rozegrał dobre zawody, a przedstawiciele mediów chwalili zawodnika za grę.

Reprezentacja Portugalii

Po raz pierwszy w drużynie narodowej Ronaldo zagrał w wieku 18 lat. Portugalia mierzyła się wówczas z Kazachstanem, co miało miejsce 20 sierpnia 2003 roku. Selecao wygrali spotkanie towarzyskie 1:0 po trafieniu Simao Sabrosy. CR7 pojawił się na placu gry po przerwie, zmieniając Luisa Figo.

Ponowny debiut Ronaldo w Man Utd

11 września 2021 roku upłynie prawdopodobnie pod znakiem kolejnego debiutu portugalskiego piłkarza w szeregach drużyny z Old Trafford. Ronaldo ma zagrać przeciwko Newcastle United. Reprezentant Portugalii przeciwko Srokom rozegrał jak na razie w szeregach Man Utd łącznie 11 spotkań. Wygrał w nich 10 razy, a jeden mecz zremisował. W tego typu starciach zdobył sześć bramek, z czego pięć w konfrontacjach w ramach Premier League. Ponadto zaliczył pięć asyst. Ronaldo po raz ostatni zagrał z Newcastle na Old Trafford dokładnie 12 stycznia 2008 roku. Mecz zakończył się rezultatem 6:0 dla Czerwonych Diabłów, a CR7 skompletował w tym boju hat-tricka.

