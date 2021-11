Cristiano Ronaldo podobno już rozważa rozstanie z Manchesterem United, podaje The Express. Portugalczyk może zdecydować się na zmianę klubu, jeśli Czerwone Diabły nie wywalczą awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Cristiano Ronaldo wrócił do Manchesteru United latem z jasnym celem

Portugalczyk w szeregach Czerwonych Diabłów chciał znów sięgać po trofea

The Express twierdzi, że 36-latek może w 2022 roku rozstać z klubem, jeśli nie będzie mu dane grać w kolejnej edycji Ligi Mistrzów

Ronalkdo nie zadowoli się grą w Lidze Europy

Cristiano Ronaldo latem wrócił do ekipy z Old Trafford, rozstając się jednocześnie z Juventusem. Zawodnik od samego początku dał czytelny sygnał, że chce z Man Utd sięgać po trofea. – Nie jestem tu na wakacjach. Jestem tutaj, aby znowu wygrywać trofea – przekonywał Ronaldo.

Portugalczyk w lutym przyszłego roku skończy 37 lat. Mimo wszystko reprezentant Portugalii wciąż jest spragniony sukcesów. Potwierdza to jego bardzo dobry początek sezonu w ekipie z Old Trafford. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki w tej kampanii wystąpił w 13 meczach, notując w nich dziewięć trafień i jedną asystę.

Świetny bilans indywidualny Ronaldo nie ma jednak wiele wspólnego z grą Manchesteru United. W trakcie minionego weekendu zawodnicy Czerwonych Diabłów byli zmuszeni uznać wyższość Manchesteru City w derbach. Jednocześnie przegrali kolejny ważny bój w tym sezonie z jednym z gigantów Premier League.

Man Utd plasuje się aktualnie na szóstej pozycji, tracąc dziewięć punktów do Chelsea i pięć oczek do czwartego Liverpoolu, zajmującego aktualnie ostatnie miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów. To może sprawiać, że CR7 zaczyna myśleć o swojej przyszłości w szeregach Red Devils.

Ronaldo ma umowę z Man Utd do końca czerwca 2023 roku. Jeśli jednak jego zespół nie zakwalifikuje się do kolejnej edycji elitarnych rozgrywek, to Portugalczyk jest gotowy poprosić o zmianę klubu już latem przyszłego roku, twierdzi The Express.

Ronaldo jednocześnie nie bierze pod uwagę gry w Lidze Europy. Po przerwie na spotkania reprezentacyjne Czerwone Diabły zmierzą się Watfordem w lidze angielskiej, a kilka dni później z Villarreal w Lidze Mistrzów.

