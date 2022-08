PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

O nie zbyt dobrej atmosferze w szatni Manchesteru United można usłyszeć już od jakiegoś czasu, jednak brytyjski The Athletic ujawnia kolejne zakulisowe fakty. Jak się okazuje swoje rządy próbował wprowadzić Cristiano Ronaldo, jednak Portugalczyka nie zamierzał słuchać Ralf Rangnick, ówczesny menedżer Czerwonych Diabłów.

Brytyjskie media informują o zakulisowych działaniach w szatni Manchesteru United

Cristiano Ronaldo chciał wprowadzić własne rządy, jednak Rangnick nie podporządkował się próbom Portugalczyka

O napiętej sytuacji w szatni Manchesteru United informuje The Athletic

Zgrzyty w szatni Manchesteru United

Powrót Cristiano Ronaldo na Old Trafford nie przebiegł tak, jak sobie mógł to wyobrażać Portugalczyk oraz zespół z Manchesteru. Słabe wyniki sportowe szły w parze z coraz gęstszą atmosferą w szatni.

Według The Athletic Cristiano Ronaldo miał być częścią kilkuosobowej grupy piłkarzy, która chciała wymusić zmiany w zespole na Ralfu Rangnicku. Wśród tych graczy był też Paul Pogba i Raphael Varane, twierdzą brytyjscy dziennikarza.

Ronaldo miał zwrócić się do ówczesnego menedżera z żądaniem, by Maguire przestał pełnić funkcję kapitana twierdząc, że obrońca jest powodem problemów Czerwonych Diabłów. Portugalczyk miał też wymuszać na trenerze, by jego partnerem w ataku był Edinson Cavani oraz wprowadzić w życie własną taktykę, co jednak pozostało bez echa. Trener nie chciał też rozmawiać o obrońcy United bez jego obecności. Opisywane wydarzenia miały mieć miejsce w lutym tego roku.

Daily Mail, które również podjęło temat nieporozumień w szatni Manchesteru United, twierdzi, że kilku graczy miało przeprosić Rangnicka, gdy ten odchodził z klubu.

Takie wiadomości wychodzące na światło dzienne z pewnością nie poprawią sytuacji w zespole Czerwonych Diabłów, które w ostatnim czasie wróciły na zwycięską ścieżkę. Cristiano Ronaldo nadal próbuje opuścić klub, jednak bezskutecznie.

