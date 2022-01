fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Manchester United może podejść do potyczki z West Ham United poważnie osłabiony. Wiadomo już, że w starciu przeciwko Młotom w szeregach Czerwonych Diabłów na pewno nie zagra Victor Lindelof. Biuro prasowe klubu z Old Trafford dała do zrozumienia, że w meczu tym może też nie zagrać Cristiano Ronaldo.

Manchester United w ramach 23. kolejki Premier League zmierzy się z West Ham United

Czerwone Diabły do potyczki z Młotami podejdą poważnie osłabione

Możliwe, że w starciu z londyńczykami w szeregach aktualnych wicemistrzów Anglii zabraknie także Cristiano Ronaldo

Ronaldo wyeliminowany z gry z powodu kontuzji?

Manchester United ma zamiar wygrać w sobotę jedenaste spotkanie w tej kampanii. Aczkolwiek poprzeczka przed ekipą Ralfa Rangnicka będzie zawieszona bardzo po wysoko. Po pierwsze na drodze Czerwonych Diabłów stanie czwarty aktualnie zespół w ligowej tabeli. Po drugie Man Utd będzie osłabiony.

Już wcześniej jasne było, że aktualni wicemistrzowie Premier League będą musieli radzić sobie bez takich zawodników jak Edinson Cavani, Paul Pogba, czy Luke Shaw. Wiadomo też, że nie zagra w sobotnim boju Victor Lindelof, na co wpływ miał napad na jego dom w środowy wieczór.

Wygląda też na to, że w boju z londyńczykami nie będzie mógł zagrać Cristiano Ronaldo, który ma kłopoty z karkiem. 36-latek w tym sezonie w 23 meczach zdobył 14 bramek. Bez wątpienia jest zatem jedną z kluczowych postaci Czerwonych Diabłów. Spotkanie Man Utd – West Ham odbędzie się na Old Trafford w sobotę o 16:00.

Aktualnie w tabeli ligi angielskiej liderem jest Manchester City, legitymujący się dorobkiem 56 punktów na koncie po rozegraniu 22 spotkań. Na drugiej pozycji plasuje się aktualnie Liverpool, mający na swoim koncie 45 punktów. Manchester United zajmuje natomiast siódme miejsce z 35 oczkami.

