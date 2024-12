Rodri czy Vinicius? Znany portal wybrał piłkarza roku. Znamy miejsce Lewandowskiego

Associated Press / Alamy, Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Rodri, Vinicius Junior i Robert Lewandowski

Rodri najlepszym piłkarzem na świecie wg. portalu The Guardian

Wielkimi krokami zbliża się koniec 2024 roku. Mijający rok przyniósł fanom piłki nożnej wiele emocji, ale również podzielił społeczeństwo na dwa obozy. Eksperci nie są zgodni co do tego, kto był najlepszym piłkarzem na świecie w bieżącym roku kalendarzowym.

W kontekście najlepszego piłkarza w 2024 roku wymienia się dwóch zawodników. Pierwszy z nich to Rodri, czyli pomocnik Manchesteru City. Reprezentant Hiszpanii zdobył Złotą Piłkę w plebiscycie France Football. Natomiast drugi z kandydatów to Vinicius Junior, czyli gwiazda Realu Madryt. Brazylijczyk otrzymał ostatnio nagrodę FIFA The Best, dla najlepszego piłkarza na świecie.

Swój ranking stworzył również portal The Guardian. Brytyjczycy opublikowali listę 100 najlepszych piłkarzy na świecie w 2024 roku. Zwycięzcą plebiscytu został Rodri, a bezpośrednio za jego plecami znalazł się Vinicius. Podium obok nich uzupełnił również Erling Haaland. W pierwszej dziesiątce znaleźli się również m.in. Jude Bellingham, Kylian Mbappe czy Daniel Carvajal. W zestawieniu portalu The Guardian znalazł się jeden reprezentant Polski. Na 21. miejscu sklasyfikowany został Robert Lewandowski.

