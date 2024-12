PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy, Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Pep Guardiola

Guardiola jest geniuszem – mówi Lewandowski

Manchester City po raz pierwszy za kadencji Pepa Guardioli przeżywa tak poważny kryzys. Jeszcze do niedawna nikt by nawet nie przypuszczał, że aktualny mistrz Anglii wpadnie w tarapaty. Na chwilę obecną The Citiziens wygrali tylko jedno z ostatnich jedenastu spotkań. Fatalna seria rozpoczęła się pod koniec października od przegranego meczu z Tottenhamem w Carabao Cup (1:2).

Aktualnie podopieczni Pepa Guardioli zajmują dopiero 5. miejsce w Premier League. Co więcej, pod znakiem zapytania stoi ich dalszy udział w Lidze Mistrzów. Na dwie kolejki przed końcem zajmują dopiero 22. miejsce. Awans do fazy pucharowej uzyskają najlepsze 24 drużyny. Obywatele w europejskich pucharach zmierzą się jeszcze z PSG oraz Club Brugge.

Na kryzys Manchesteru City zareagował Robert Lewandowski. Reprezentant Polski doskonale zna się z hiszpańskim menadżerem, z którym pracował w Bayernie Monachium. W wywiadzie dla portalu CNN napastnik podkreślił, że Guardiola jest niesamowitym trenerem, a jego geniusz sprawi, że The Citiziens wrócą na szczyt angielskiego futbolu.

– Jak znam Pepa, dla niego będzie to bardzo trudna sytuacja. Taka jest piłka nożna. Ostatecznie jesteśmy ludźmi i mierzymy się z wieloma sytuacjami. Jestem pewien, że Pep znajdzie rozwiązanie, które pozwoli mu wrócić na właściwą drogę – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z portalem CNN.

– Po tylu latach bycia na szczycie, grania na niesamowitym poziomie, pokonania tylu przeciwników i zdobyciu tylu tytułów, teraz pojawiło się wiele problemów. Czasami jest ciężko i potrzebny jest czas. Jestem pewien, że Guardiola znajdzie sposób, by znów być na szczycie. Jest geniuszem i niesamowitym trenerem – dodał kapitan reprezentacji Polski.