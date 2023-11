fot. Imago / Ian Stephen Na zdjęciu: Rio Ferdinand

Reprezentacja Anglii w listopadzie ma do rozegrania mecze z Maltą i Macedonią Północną

Raheem Sterling nie znalazł się w kadrze Synów Albionu na ważne spotkania

Rio Ferdinand w rozmowie z The Mirror nie krył rozczarowania takim obrotem wydarzeń

Sterling za słaby na reprezentację Anglii? Ferdinand zareagował

Raheem Sterling to zawodnik, mający na swoim koncie 82 występy w drużynie narodowej. W koszulce Chelsea piłkarz wystąpił w 14 meczach, notując w nich pięć trafień. Mimo niezłego bilansu 28-latek nie zapracował finalnie na powołanie do drużyny narodowej. Wypowiedział się na ten temat były reprezentant Anglii.

– Nie wiem, co zrobił, nie wiem, co się stało, ale fakt, że nie dostał się do kadry narodowej, jest dla mnie niezrozumiały. Wiem, że jest wielu utalentowanych angielskich piłkarzy, ale jeśli mówimy o obecnym momencie, o osiągniętej do tej pory formie, to ma on więcej asyst i strzelonych bramek niż Marcus Rashford i Jack Grealish razem wzięci – mówił Rio Ferdinand cytowany przez The Mirror.

Sterling trafił do Chelsea latem 2022 roku za ponad 56 milionów euro. Anglik kontrakt z klubem ze Stamford Bridge ma umowę ważną do końca czerwca 2027 roku.

