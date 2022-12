fot. PressFocus Na zdjęciu: Reece James

Reece James nie będzie dobrze wspominał wtorkowego meczu z Bournemouth. Obrońca Chelsea wrócił do gry po długiej absencji, lecz przedwcześnie opuścił murawę na skutek ponownych problemów ze zdrowiem.

Reece James wrócił do składu Chelsea na wtorkowy mecz Premier League

Anglik doznał urazu i opuścił murawę w 53. minucie

Wcześniej na skutek kontuzji stracił mistrzostwa świata w Katarze

Trudny okres Jamesa

Reece James ma za sobą bardzo trudny okres. Prawy defensor od dłuższego czasu znajdował się w świetnej formie i wywalczył nowy kontrakt, dzięki któremu stał się najlepiej opłacanym obrońcą w Chelsea. Był również pewniakiem do gry w pierwszym składzie reprezentacji Anglii. Na jego nieszczęście w połowie października doznał kontuzji, która wykluczyła go z wyjazdu na mistrzostwa świata w Katarze.

Anglik konsekwentnie pracował na powrót na murawę tuż po zakończeniu mundialu. Udało się to osiągnąć, bowiem znalazł się w wyjściowej jedenastce Chelsea na pierwszy mecz Premier League po wznowieniu rozgrywek.

Do przerwy James spisywał się nieźle, a londyńczycy prowadzili z Bournemouth 2-0. Wydawało się, że Graham Potter oszczędzi go na drugą odsłonę, natomiast obrońca ponownie zameldował się na boisku. Dotrwał na nim tylko do 53. minuty. Wówczas doznał urazu, a jego natychmiastowa reakcja wskazała, że sytuacja jest poważna. Nie był w stanie kontynuować gry i został zmieniony przez Cesara Azpilicuetę.

Diagnozę stanu zdrowia Jamesa poznamy najprawdopodobniej w ciągu najbliższych godzin. Jeśli odnowił się trapiący go wcześniej uraz, reprezentanta Anglii nie zobaczymy na boisku przez kolejne tygodnie.

